Que retenir du Tesla Investor Day 2023 ?

Le Tesla Investor Day du 1er mars 2023 n’a pas donné beaucoup de précisions sur les futurs produits automobiles du groupe, mais Elon Musk et ses top managers ont cependant glissé des bribes d’informations importantes pour l’avenir que l’on peut synthétiser « en mode Twitter ».

Tesla va ouvrir une usine au Mexique

Après l’annonce du président Obrador, Elon Musk a confirmé la prochaine ouverture de la plus grande usine mondiale de Tesla au Mexique, à Monterrey, à proximité de la frontière avec les États-Unis. Ce sera la troisième usine du groupe hors des États-Unis après Shanghai en Chine et Berlin en Allemagne. Le projet représente un investissement global estimé à 5 milliards de dollars US et le choix du Mexique, septième producteur automobile mondial et cinquième exportateur du secteur, ne doit rien au hasard. En effet, le Mexique prévoit d’exploiter ses réserves de lithium à court terme et d’en extraire en grande quantité. En outre, le Mexique a des coûts de main-d’œuvre bas et bénéficie d’un accord de libre-échange avec les États-Unis et le Canada.

Tesla veut réduire ses coûts de production

Par la voix de Colin Campbell, responsable des groupes motopropulseurs, Tesla a indiqué que le groupe allait utiliser une technologie maison pour ses futurs véhicules, nécessitant 75 % de carbure de silicium en moins. Il a loué les propriétés de ce semi-conducteur tout en stigmatisant son prix élevé, peu adapté à la volonté de réduction des coûts affichée par Tesla. Le groupe affirme qu’il s’apprête à réduire ses coûts de production de moitié. Au-delà du choix des matériaux, chacun sait que Tesla a des progrès à faire sur la conception de ses véhicules, qui nécessitent un nombre très élevé de pièces, ce qui a des conséquences sur le process d’assemblage.

Cette annonce relative au carbure de silicium a eu un impact négatif insoupçonné sur le cours de l’action de STMicroelectronics, spécialiste des substrats de carbure de silicium et de leur intégration au service des performances de véhicules électriques. En effet, Tesla est un client de premier plan de STMicroelectronics.

Tesla annonce la quatrième génération de ses Superchargeurs

Tesla va lancer la quatrième génération de ses Superchargeurs, toujours plus intelligents via l’exploitation des datas, pour continuer à améliorer les temps de recharge. Ils seront dotés d’un câble plus long pour mieux s’adapter à tous les véhicules électriques.

Blackout sur le restylage des Model 3 et Model Y

Quasiment rien n’a filtré sur le restylage de la Model 3, nom de code « Highland », et sur celui du Model Y, programme « Juniper », mais on sait que quelques éléments de robe seront retravaillés et que l’amélioration technologique sera au rendez-vous, avec une nouvelle pompe à chaleur, par exemple. La dimension logicielle des voitures sera aussi plus pointue.

Le Tesla Cybertruck confirmé à l'agenda 2023

Le Tesla Cybertruck sera lancé sur le marché avant la fin de l’année 2023. Dans un premier temps, seul le marché américain devrait être concerné.

La mobilité passe par l'électrique plutôt que par l'hydrogène

Selon Elon Musk, l’avenir de la mobilité, c’est la batterie. L’hydrogène est prometteur mais pour des usages industriels.

Un objectif vertigineux de 20 millions de véhicules à l'horizon 2030

Tesla confirme vouloir vendre 20 millions de véhicules dans le monde à l’horizon 2030. Pour y parvenir, la marque investira 175 milliards de dollars ! 20 millions de véhicules, selon les prévisions des analystes de S&P Global Mobility, cela correspond peu ou prou à 20 % de la production mondiale en 2030. En 2022, Tesla a commercialisé près de 1,4 million de véhicules. Une activité rentable pour le groupe dirigé par Elon Musk, 10 milliards de dollars de bénéfices.