Quel bilan pour l'édition 2022 du Salon automobile de Lyon ?

Il y a tout juste une semaine, le Salon automobile de Lyon ouvrait ses portes aux visiteurs. Placée sous le signe des retrouvailles après deux années de crise Covid et l'annulation de nombreux rendez-vous de la filière automobile, cette édition 2022 a su rassembler l'ensemble des constructeurs automobiles. Les différentes thématiques abordées : véhicules neufs, sport automobile, nouvelles mobilités et véhicules d'occasion semblent avoir rencontré le succès.

Selon les organisateurs, le nombre de visiteurs est en augmentation de 5 % par rapport à l'édition précédente. Ainsi, ce sont quelque 65 000 visiteurs qui ont foulé les allées d'Eurexpo Lyon en cinq jours. Mieux, 1 850 véhicules ont été vendus (dont 14 % de VO) au cours de l'événement.

L'édition 2023 déjà programmée

« Alors même que la conjoncture est compliquée au regard de la tendance actuelle des immatriculations, tout le monde était au rendez-vous : les 45 marques bien sûr, mais aussi les visiteurs, qu’ils soient acheteurs, passionnés ou amateurs. La place faite aux modèles électriques et l’introduction de l’univers occasion sur un marché automobile français encore contraint par la pénurie de véhicule neufs, a complété une formule déjà à succès : un salon de vente qui permet aux visiteurs de voir, tester et rêver », commente Anne-Marie Baezner. Directrice du salon automobile de Lyon, elle donne d'ores et déjà rendez-vous pour l'édition 2023 qui se déroulera du jeudi 28 septembre au lundi 2 octobre 2023.