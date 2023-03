Quel est le constructeur automobile qui a vendu le plus de véhicules électriques en 2022 ?

Le constructeur américain Ford a déjà livré 50 000 exemplaires de son SUV Mustang Mach-E 100 % électrique

Les clés d'un exemplaire atypique du Ford Mustang Mach-E ont été remises à leurs propriétaires fin février. Il s'agit du 50 000e exemplaire produit et livré en Europe.Présenté fin 2019 et commercialisé un an plus tard, fin 2020, le...