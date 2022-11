Quel plan produit pour Geely en Europe ?

Geely est déjà très présent en Europe par ses marques Volvo, Polestar, Lynk&Co, Lotus et LEVC. Le constructeur chinois prépare cependant l’arrivée de deux autres marques sur les segments premium et généraliste, avec Zeekr et Geometry.

Geely poursuit son déploiement en Europe. Le constructeur chinois est déjà bien implanté sur le Vieux Continent, par l’intermédiaire de ses marques Volvo, Polestar, Lynk&Co, Lotus et LEVC. Si cette dernière reste spécialisée dans le taxi « londonien », Volvo, Polestar et Lotus se situent sur les segments premium et luxe. Alors que Volvo accélère sur le secteur de l’électrique, avec l’arrivée de l’EX 90, Polestar a enfin réglé son conflit juridique avec Citroën. Ses modèles devraient donc arriver sur le sol français. De son côté, Lotus bénéficie d’un nouveau plan produit dynamique, qui devrait permettre à la marque de sortir de sa confidentialité actuelle. Trois nouveaux modèles ont été présentés récemment, dont le SUV 100 % électrique Eletre, dont les premières livraisons sont annoncées pour l’été prochain. De quoi faire grimper les volumes auprès d’une clientèle plus large. Seul le cas de Lynk&Co reste particulier, puisque le SUV proposé par cette marque n’est disponible que sur abonnement, et que ce schéma a du mal à convaincre, notamment sur le marché français. Au-delà de ces marques détenues en propre, le constructeur chinois est associé à parts égales avec Mercedes-Benz autour de Smart. Cependant, l’appétit de Geely est plus grand que ces marques déjà nombreuses.

Zeekr et Geometry

Geely a bien confirmé l’arrivée de Zeekr en Europe dès 2023. Fondée depuis un peu plus d’un an seulement, cette marque est positionnée également sur le segment premium. Le premier modèle, baptisé 001, devrait constituer une alternative différente grâce à sa carrosserie de break surélevé et à un tarif qui pourrait se situer sous ceux du cousin Volvo. Zeekr pourrait donc constituer une offre en « access premium » pour Geely sur les marchés européens et nord-américains. Sur un segment plus généraliste, le groupe prévoit également le déploiement de Geometry. Selon l’institut Inovev, le plan produit pour cette marque serait particulièrement riche et uniquement constitué de modèles électriques. Le premier véhicule devrait être un crossover coupé baptisé Geometry C. Une berline de segment C baptisée Geometry A, un SUV de segment B appelé Geometry E et une citadine de segment A, dénommée M2, devraient suivre progressivement. Plusieurs voitures devraient bénéficier de versions à l’autonomie étendue. Actuellement, les pays ciblés par Geely restent flous, mais la firme devrait déployer ces nouvelles marques en Europe de l’Est et Europe Centrale, avant d’arriver en Europe de l’Ouest.