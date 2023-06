Quelle organisation pour Ampere, la nouvelle marque électrique de Renault Group ?

Il va falloir s'y habituer : Ampere est désormais l'une des marques de Renault Group. Au même titre qu'Alpine, Mobilize ou encore Qstomize (ex-Renault Tech). « Entité autonome, Ampere développera, fabriquera et commercialisera des véhicules particuliers 100 % électriques sous la marque Renault. Ampere conjuguera le meilleur des deux mondes : le savoir-faire et les atouts de Renault Group avec le focus et l'agilité d'un acteur à 100 % sur l'électrique », indiquaient en novembre dernier les hauts cadre du constructeur français à l'occasion du Capital Market Day 2022 présentant alors l'acte 3 de la « Renaulution ».

À l'issue du dernier conseil d'administration du groupe automobile français, l'organisation d'Ampere a été précisée et les responsabilités partagées entre les différents acteurs retenus, étant par ailleurs entendu que « Jean-Dominique Senard présidera un comité chargé du suivi du projet d'introduction en bourse d'Ampere ».

Un staff 100 % Renault Group pour Ampere

Le lancement d'Ampere repose essentiellement sur les épaules de trois hommes clés de Renault Group. À commencer par celles de son actuel directeur général, Luca de Meo. Sans surprise, les administrateurs ont désigné le patron italien comme le futur président-directeur général de la marque Ampere. Sa feuille de route est claire : « assurer le lancement de la société et la réussite de son projet d’introduction en bourse ». Une tâche à laquelle il se consacrera en parallèle de ses responsabilités actuelles.

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l'Université de Gérone, d'un master en ingénierie automobile de l'Université polytechnique de Catalogne (UPC), et d'un MBA de l'école de commerce ESADE (Barcelone), l'Espagnol Josep Maria Recasens [ci-dessus, ndlr] jusqu'à présent CSO [directeur de la stratégie, ndlr] de Renault Group, hérite du poste de directeur des opérations d'Ampere.

Enfin, Vincent Piquet, entré au sein de Renault Group en 2022 au poste de directeur financier devient... directeur financier d'Ampere.

Ampere s'appuiera sur 10 000 salariés dont 1/3 d'ingénieurs

« Grâce au travail effectué au sein de Renault Group au cours des deux dernières années, Ampere est sur le point de décoller, soutenu par des atouts initiaux inégalés : l'une des chaînes de valeur EV les plus intégrées de l'industrie, une approche pionnière du véhicule défini par logiciel (software defined vehicle) et des capacités d'ingénierie et de fabrication de pointe. La combinaison de l'agilité d'un "pure player" avec les forces d'un constructeur automobile établi fait d'Ampere un acteur unique. Nous passons désormais en mode exécution », commente Luca de Meo.

Pour mener à bien les projets de développement de véhicules 100 % électriques et répondre aux objectifs fixés (coûts réduits de 40 % par véhiclue d'ici 2027, temps de production fixé à 10 heures par véhicule, réduction de 30 % de la diversité des pièces employées, ...) Ampere va pouvoir s'appuyer sur 10 000 salariés « hautement qualifiés », dont un tiers d'ingénieurs. De quoi « concurrencer les meilleurs acteurs de l'électrique et du software ».