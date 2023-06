Quelle valeur sera donnée à une lettre d’embauche ?

Que pourrait devenir l’engagement des salariés pendant leurs périodes d’essais ? Un chômage de l’ordre de 7 %, une pénurie de main-d’œuvre qualifiée et les velléités de reconversion exprimées par certains conduisent le plus grand nombre des salariés au sentiment de plein-emploi. Près d’un candidat sur deux répondant aujourd’hui aux annonces sur les sites d’emplois pour un poste d’employé ou de commercial déclare un poste occupé depuis moins de 6 mois. Au-delà de ce constat, les entretiens menés avec ces candidats montrent que les coutumiers de la démission à répétition sont particulièrement attentifs au déroulement de leur intégration, analystes de la qualité perçue lors des premiers contacts avec leurs pairs et hyper sensibles à leur relation avec le management. Les entreprises de distribution ou de réparation automobile et poids lourd partagent ces constats qui interrogent sur la conduite à tenir. Si la concurrence entre employeurs, volontaire ou non reste inévitable, force est de constater qu’elle se renforce, dès lors comment calmer l’hémorragie de talents qui en résulte ?

Dans un marché de l’emploi exprimant de forts besoins en recrutement de managers, de techniciens, de compagnons d’ateliers, de vendeurs et d’employés administratifs les changements de situations des uns entraînent souvent le désir de mobilité des autres ou a minima font s’interroger tout le monde sur l’avenir. Un départ provoque immanquablement des moments d’interrogations nécessitant certains recadrages. Parfois même le départ de certains collaborateurs est craint par le manager comme le possible catalyseur de la curiosité du dehors chez les autres. Il existe aussi des cas où c’est l’arrivée du « nouveau » qui a été le facteur déclenchant faisant réactiver les réseaux des collègues. Chaque arrivant par sa personnalité accepte plus ou moins bien les différents styles de relations ou de management selon ses affinités et son vécu et peut déstabiliser l’équilibre d’une équipe. Les candidats concernés de leur côté avouent aussi échanger souvent entre eux sur les détails du vécu de leur intégration. En conséquence c’est au manager qu’il appartient d’optimiser l’intégration de l’entrant sous peine de perdre un temps précieux. Pour aider un manager à réussir l’intégration des entrants, une entreprise peut contribuer à mieux la préparer en fixant comme objectif qu’un recrutement est considéré comme validé seulement si le nouveau collaborateur parvient à s’intégrer dans l’équipe et à s’exprimer efficacement sans perturber l’environnement de travail.

Des équipes en équilibre instable

Selon les managers les plus sensibles au sujet, la qualité de l’intégration en période d’essai est la clé de l’implication et de l’attachement à l’entreprise chez le salarié. Dans cette étape, au-delà des informations techniques et de la connaissance des environnements, l’aspect humain prend tout son sens. La personnalité du candidat doit être placée au cœur de la réflexion. Ils notent que pour l’arrivant, rejoindre une équipe déjà constituée où tout le monde se connaît n’est pas forcément aisé, et que c’est aussi pour lui un nouveau départ. Cette situation lui fait exprimer tôt ou tard, dans son langage, les besoins liés à son nouveau projet professionnel. Il indiquera ainsi à son n+1 au fil de sa découverte du nouvel environnement le management dont il a besoin pour s’épanouir. La personnalité de l’arrivant dans cette phase d’intégration met en lumière ses besoins comme ses attentes. C’est ensuite au manager ou au dirigeant lui-même qu’il appartient de compléter l’évaluation de l’entrant réalisée à l’embauche en identifiant sur le terrain ses besoins en matière d’environnement de travail et ses possibles sources de stress. Les dirigeants qui anticipent l’arrivée du collaborateur sur ces bases se disent plutôt satisfaits du taux de réussite de leurs recrutements.

Des solutions par l'humain

Il est possible de mettre en place des guides de bonnes pratiques à l’intégration à destination des managers. C’est autant d’outils d’aide sous forme de document s’appuyant sur l’analyse d’un inventaire de tempérament ou le résultat de tests techniques réalisés avec le candidat recruté et permettant de donner des clés de management pour optimiser son entrée et faciliter son attachement. L’objectif est de bien de comprendre ce dont chaque entrant aura besoin pour être à l’aise dans son poste et dans l’équipe dès ses premiers jours.

Des outils à disposition

Ces thèmes souvent évidents sont devenus incontournables. Une intégration ratée c’est un échec pour l’entreprise, l’équipe et le candidat retenu. Pour le recruté, c’est un échec professionnel qui peut être vécu comme un échec personnel. Pour l’entreprise et les acteurs du recrutement, c’est en plus de l’énergie et des moyens dépensés. La bonne intégration d’un nouveau collaborateur dans l’entreprise reste une étape essentielle qui ne peut plus être négligée dans un marché du recrutement ou les professionnels confirmés se raréfient chaque jour un peu plus. L’attention portée aux entrants revalorisera leur respect de la parole donnée lors de la conclusion de l’accord d‘embauche.