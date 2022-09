Quelles mobilités pour quelle région du monde ?

La popularité de la voiture ne faiblit pas, ou si peu. Comme le constate en effet le Global Consumer Survey de Statista, qui a sondé de 1 600 à 6 200 représentants de 18 à 64 ans dans six principaux pays (France, États-Unis, Chine, Brésil, Corée du Sud et Pays-Bas), la part de l’automobile dans les trajets quotidiens s’avère toujours importante. Tout particulièrement outre-Atlantique.

Les Américains fous de leur voiture, les Français non loin derrière

Dans les six régions étudiées par l’enquête Statista, plus de la moitié des usagers interrogés admettent prendre leur véhicule pour se transporter de leur domicile à leur lieu de travail ou d’étude. Aux États-Unis, le taux d’utilisation de la voiture personnelle grimpe même à 75 %! Il faut dire que, chez nos voisins américains, l'automobile est un bien culturel fort et qu’elle occupe toujours une place centrale dans la vie quotidienne comme dans les financements d'infrastructures.

Le podium se partage ensuite entre la France – avec 69 % de ses sondés prenant quotidiennement le volant – et la Chine (64 %). Dans l’Hexagone, des politiques de restriction de circulation de la voiture dans les villes sont pourtant à l’œuvre mais son usage encore indispensable dans certaines localités et le manque de réseau de transports alternatifs semblent continuer à jouer en sa faveur. Inversement, en Corée du Sud et aux Pays-Bas où les transports en commun et la pratique du vélo sont développés et encouragés, la part du VP chute respectivement à 53 et 55 %.

Des services de libre-service différemment appréciés

L’étude de Statista s’intéressait également aux modes de mobilités douces et partagées comme les trottinettes électriques, vélos et scooters en libre-service. Sur ce créneau, ce sont les Chinois qui se révèlent les plus friands, avec presque un quart des sondés adeptes (23 %), devant les États-Unis (13 %) et le Brésil (9 %). Les Français, eux, ne s’y adonnent qu’à hauteur de 8 %, préférant le vélo pour 14%. Les champions de la petite reine demeurent toutefois, et sans surprise compte tenu de l’attrait des Néerlandais pour ce type de véhicule aux vertus écologiques, les habitants des Pays-Bas. Parmi ceux interrogés, ils sont en effet 35 % à utiliser un vélo personnel, loin devant les Chinois (16 %) et les Français (14 %).