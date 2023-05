Quelles sont les marques automobiles qui ont vendu le plus de voitures en Europe en avril 2023 ?

Jato Dynamics a compilé ses statistiques sur le marché européen pour dresser un classement des marques automobiles ayant vendu le plus de voitures en avril 2023. Volkswagen domine largement ce classement, devant Audi. Au niveau des modèles la Dacia Sandero se distingue.

En avril 2023, le marché européen des véhicules neufs a progressé de 16 %, à 960 191 immatriculations, poursuivant un cycle positif de neuf mois consécutifs de croissance. « Cette croissance est la traduction d’une supply chain qui se détend et qui rend les véhicules à nouveau disponibles. La demande est aussi plus dynamique, notamment parce que les constructeurs font des efforts pour élargir leur offre de véhicules électriques », pointe Felipe Munoz, global analyst chez Jato Dynamics.

Top 25 des marques automobiles en Europe (28 pays) en avril 2023

Rang Marque Immatriculations Evo vs avril 2022 1 Volkswagen 105 669 + 30 % 2 Audi 58 841 + 25 % 3 Toyota 54 224 - 4 % 4 Renault 53 013 + 36 % 5 BMW 52 673 + 1 % 6 Skoda 52 521 + 40 % 7 Mercedes-Benz 51 935 + 10 % 8 Peugeot 51 869 + 14 % 9 Kia 44 646 - 10 Ford 44 498 + 3 % 11 Dacia 44 064 + 44 % 12 Hyundai 39 200 - 3 % 13 Opel / Vauxhall 37 136 + 22 % 14 Fiat 29 567 - 6 % 15 Citroën 27 545 - 8 % 16 Volvo 21 115 + 11 % 17 Seat 20 006 + 15 % 18 Nissan 18 817 - 2 % 19 Cupra 15 419 + 52 % 20 MG 15 042 + 104 % 21 Tesla 14 120 + 865 % 22 Mini 13 763 + 19 % 23 Suzuki 12 876 + 38 % 24 Mazda 11 875 + 17 % 25 Jeep 8 706 + 4 %

Au niveau des silhouettes des véhicules, les SUV continuent de séduire un grand nombre de clients. Avec 492 000 ventes, le segment des SUV s’octroie 51,3 % de parts de marché, un niveau record. Les groupes Volkswagen, Stellantis et Hyundai-Kia ont dominé ce segment. Le Volkswagen T-Roc mène le bal devant le Toyota Yaris Cross, le Dacia Duster, le Kia Sportage et le Hyundai Tucson.

Top 25 des modèles les plus vendus en Europe (28 pays) en avril 2023

Rang Modèle Immatriculations Evo vs avril 2023 1 Dacia Sandero 18 659 + 44 % 2 Volkswagen T-Roc 16 746 + 19 % 3 Opel/Vauxhall Corsa 16 578 + 40 % 4 Renault Clio 15 792 + 119 % 5 Peugeot 208 15 026 - 4 % 6 Fiat/Abarth 500 13 775 + 7 % 7 Toyota Yaris Cross 13 626 + 41 % 8 Volkswagen Golf 13 209 + 31 % 9 Dacia Duster 12 953 + 38 % 10 Skoda Octavia 12 817 + 230 % 11 Kia Sportage 12 153 + 4 % 12 Hyundai Tucson 12 010 + 11 % 13 Ford Puma 11 655 - 8 % 14 Renault Captur 11 453 + 21 % 15 Volkswagen Tiguan 11 353 + 152 % 16 Peugeot 2008 10 787 + 53 % 17 Tesla Model Y 10 553 +++ 18 Toyota Yaris 10 357 - 18 % 19 Audi A3 10 208 + 19 % 20 Volkswagen Polo 10 063 - 2 % 21 Peugeot 3008 9 907 + 6 % 22 Ford Kuga 9 802 + 19 % 23 Nissan Qashqai 9 531 - 7 % 24 Mini Hatch 9 155 + 16 % 25 Fiat Panda 8 718 - 24 %

En très forte progression, la Dacia Sandero continue donc sa success story en étant au passage leader en Belgique et en Irlande et sur la deuxième marche du podium en Espagne et au Portugal. Pas encore dans le top 25, le Dacia Jogger connaît une croissance spectaculaire de 147 %, pour 7 237 unités.

Au chapitre des lancements, le Renault Austral enregistre 6 135 ventes et MG a écoulé 4 174 exemplaires de la MG4. L’Alfa Romeo Tonale rend une carte de 3 235 unités, soit 71 % du volume total de la marque. Le BMW iX1 ressort à 2 355 unités, déjà au deuxième rang des modèles électriques de la marque, le i4 étant encore en tête.