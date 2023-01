Quelles sont les solutions pour organiser une zone à faibles émissions (ZFE) ?

Le 1er janvier 2025, les 43 agglomérations de plus de 150 000 habitants devront avoir mis en place leur ZFE (zone à faibles émissions). Ce sujet très sensible sur le plan politique, économique et social devrait être central dans les prochains mois. C'est l'objet d'un premier webinaire animé conjointement par les rédactions de la Gazette des communes et Auto Infos le 31 janvier 2023 de 10 à 11 heures.

D'après la loi Climat et résilience publiée en août 2021, les ZFE ont pour objectif de chasser les véhicules les plus polluants des agglomérations de plus de 150 000 habitants. Ce qui représente aujourd'hui un total de 43 agglomérations. Le 1er janvier 2025, ces agglomérations devront avoir créé leur ZFE. Ce calendrier est-il tenable ? voici une première question simple posée dans ce webinaire.

Un concept encore ignoré par une majorité de français

Rappelons qu'à propos des ZFE, l'Observatoire Roole de septembre 2022 montrait encore que 56 % des personnes interrogées ignorent complètement ce concept de zone à faibles émissions. Alors que 88 % des sondés possèdent encore un véhicule thermique, induisant ainsi que 60 % du parc automobile roulant ne serait plus utilisable en l’état en 2025 puisque celui-ci compte encore 9 % de véhicules Crit’Air 5, 12 % de Crit’Air 4 et presque 30 % de Crit’Air 3. Il n’y a guère que 7 % du panel interrogé qui se dit prêt à acheter une nouvelle voiture pour pouvoir entrer dans les ZFE. Pour contourner le problème, 16 % des sondés affirment qu'ils renonceraient à se rendre dans ces zones. Réticents à se mettre en conformité avec ce dispositif, 19 % assurent, de leur côté, qu’ils ne respecteront pas les ZFE, quitte à être sanctionnés d’une amende.

Le coût de la transition énergétique

Quoi qu’il en soit, 37 % de ceux qui changeraient leurs habitudes reconnaissent trouver compliqué de s’adapter aux ZFE à venir. Premier frein à cette transition énergétique : le coût. Pour quasiment 7 Français sur 10 (67 %), changer de motorisation serait en effet trop onéreux. Le pouvoir d’achat des automobilistes s’avère d’ailleurs en berne et, dans le portefeuille global des conducteurs, le budget auto s’affiche parfois dans le rouge dans un quart des cas (25 %). Pis : 18 % des répondants doivent sacrifier d’autres dépenses plaisir pour entretenir leur véhicule et/ou garantir leur mobilité. De ce fait, alors que 7 personnes sur 10 se disent sensibles aux enjeux environnementaux liés à la mobilité, 54 % des sondés ne prévoient pas de remplacer leur véhicule thermique (gazole ou essence) par une voiture plus respectueuse, rechargeable ou autre.