Quelles sont les start-up finalistes du Grand Prix ACF Auto Tech 2022 ?

Le jury du Grand Prix ACF Auto Tech vient de désigner les six start-up retenues pour participer à la finale du concours. D’une manière générale, l’innovation se cristallise autour de la mobilité électrique, notamment les batteries.

Ils partirent 76, mais il fut plus question de sélection que de renfort par la suite et comme nous l’exposait récemment Richard de Cabrol, directeur du Grand Prix ACF Auto Tech, organisé avec Essec Automobile Club, ils n’étaient plus que 12 pour les demi-finales.

Le prestigieux jury du concours vient de se réunir pour sélectionner les 6 finalistes qui prétendront aux distinctions, soit dans la catégorie Grand Prix ACF, soit dans celle du Prix Pionnier ACF.

Grand Prix ACF, les trois finalistes :

E-Mersiv - France

Démocratiser la mobilité zéro émission grâce à des batteries Li-ion hautes performances. Refroidir les batteries par immersion des cellules.

Geotith - France

Solution de production de lithium éco-responsable.

RACEnergy - Inde

Concepteur de batteries interchangeables et rétrofit de véhicules à trois roues.

Prix Pionnier ACF, les trois finalistes :

Circularise - Hollande

Permet à toutes les parties de la chaîne de valeur d'identifier les produits et de communiquer des informations de manière rapide, sûre et transparente.

Nanomade Lab - France (déjà finaliste en 2018)

Nanomade permet de transformer n’importe quelle surface, n’importe quelle matière, en zone interactive intelligente. Grâce à des capteurs flexibles et très fins qui s’intègrent facilement dans un objet et permettent de remonter le toucher (MultiTouch) et la force d’appui.

Serinus Labs - USA

Système de surveillance technique optimal permettant d'analyser et de contrôler la qualité du SOH des batteries Li-ion à l'aide de capteurs très performants.

Une Mention pour l'innovation au service de l'environnement

Rappelons que les lauréats seront connus le 14 avril 2022 à l’occasion d’une cérémonie organisée à l’ACF (Automobile Club de France), place de la Concorde, à Paris. Une cérémonie qui sera aussi retransmise sur internet.

Lors de cet événement, une Mention GPACF GreenTech sera aussi décernée par le jury pour mettre en avant la pertinence de la démarche environnementale d’une start-up.