Quels ont été les 20 premiers constructeurs mondiaux en 2022 ?

Les constructeurs ont fait leurs comptes pour l’année 2022 et les présentations de résultats s’enchaînent. Un état des lieux qui permet d’effectuer le classement des 20 plus grandes firmes à la fin de l’année dernière.

Les bilans financiers s’enchainent chez les constructeurs, ce qui permet de faire les comptes entre les principaux acteurs mondiaux. En compilant les chiffres issus des résultats financiers et les données de l’institut spécialisé Inovev, le premier constat porte sur une baisse des ventes chez la plupart des groupes. Pourtant, les 20 premiers constructeurs mondiaux ont écoulé l’année dernière 71,5 % des véhicules particuliers et utilitaires légers immatriculés au niveau international. La tête du classement revient sans surprises à Toyota. La firme japonaise a vu ses ventes reculer en 2022 mais elle reste la seule à dépasser la barre des 10 millions de véhicules, avec 10,5 millions d’unités. Un nombre qui lui offre 14 % du marché mondial. Elle a creusé l’écart avec ses poursuivants, puisque le deuxième est le groupe Volkswagen, qui a immatriculé 8,3 millions de véhicules. Ce résultat octroie 11 % du marché global à la firme allemande. Au troisième rang figure peut-être l’un des grands gagnants de l’année 2022. Il s’agit du coréen Hyundai-Kia, qui a commercialisé 6,85 millions de modèles. Il reste l’un des rares constructeurs ayant progressé l’année dernière, malgré un contexte global défavorable. L’entreprise s’est ainsi offert une part de marché de 9 %, tout en doublant l’Alliance Renault-Nissan.

Renault-Nissan sort du podium

Mis à mal sur de nombreux marchés et au sein même de son Alliance, Renault-Nissan est le constructeur ayant subi la plus forte baisse en 2022. La firme est passée de 7,7 millions de véhicules en 2021 à 6,15 millions l’année passée. Ce total lui a permis d’atteindre une part de marché de 8 %, identique à celle de General Motors, qui se situe en embuscade, avec 6 millions d’unités écoulées. Le premier constructeur américain est loin de ses heures de gloire, pendant lesquelles il se battait au coude à coude avec Toyota. Non loin de GM, le groupe Stellantis prend la sixième place de ce classement, avec 5,8 millions de véhicules, soit une part de marché de 7 %. Ces six premiers groupes pèsent plus de 45 % des ventes mondiales et constituent un peloton de tête détaché de ses poursuivants. En effet, le septième acteur mondial se contente de 3,78 millions de véhicules. Il s’agit de Honda, qui a pris une part de marché de 5 %. La marque japonaise reste cependant l’un des plus grands fabricants de moteurs au monde, en additionnant toutes ses activités. Ford suit de près Honda, avec 3,7 millions d’unités, soit une part de marché égale à celle du constructeur nippon. La marque américaine est également loin de ses années glorieuses, pendant lesquelles elle se situait au firmament des ventes, au sein des « Big Three » américains. La neuvième place est occupée par Suzuki, qui a écoulé 2,97 millions d’unités l’année dernière, devant Mercedes (2,48 millions de véhicules) et BMW Group (2,4 millions de voitures).

Six constructeurs chinois dans les vingt premiers

Le premier constructeur chinois dans ce classement est Geely. Il est arrivé au douzième rang l’année dernière, avec 2,28 millions d’exemplaires. Le propriétaire de Volvo a devancé plusieurs de ses homologues, dont BYD, qui a vendu 1,86 millions d’unités, et Changan, qui a immatriculé 1,7 million de véhicules. Tesla fait son entrée dans ce club des 20 premiers constructeurs mondiaux, avec 1,3 million d’exemplaires. La firme américaine a devancé l’indien Tata Motors, qui a vendu 1,26 million d’unités. Trois autres firmes chinoises prennent les 17e, 18e et 19e places. Il s’agit de Chery (1,16 million), MG-Roewe (1,07 million) et Great Wall (1,07 million). Enfin, Mazda prend la 20e place, avec 1,05 million de véhicules. L’offensive menée par les marques chinoises sur leur propre marché et au niveau international devrait les aider à progresser dans ce classement en 2023.