Quels ont été les véhicules 100 % électriques les plus prisés des flottes en 2022 ?

Sur le canal des flottes (administration, loueurs hors courte durée et sociétés), 53 574 véhicules 100 % électriques ont été immatriculés l'an dernier. Dans ce volumeen hausse de 25 %, quelques modèles - qu'il s'agisse de véhicules particuliers ou utilitaires légers - se distinguent auprès de la clientèle BtoB. Palmarès.

Les véhicules "zéro émission", c'est-à-dire 100 % électriques, sont de plus en plus nombreux au sein des parcs automobiles des administrations ou des entreprises. Logique, puisque cette clientèle assez particulière est contrainte par la loi d'Orientation des mobilités d'engager un processus de transition énergétique lors du renouvellement des véhicules mis à disposition des salariés.

Pour mémoire, en 2022, selon les données de l'Arval Mobility Observatory, 53 574 véhicules électriques ont rejoint les flottes. Si l'offre des constructeurs automobiles s'est largement étoffée ces dernières années, avec le lancement de nouveaux modèles sur l'ensemble des segments du marché - de la minicitadine au SUV familial en passant par les fourgonnettes et fourgons - certaines marques et certains modèles ont davantage les faveurs des gestionnaires de parcs et autres acheteurs que d'autres.

Ainsi, le véhicule électrique le plus immatriculé en flottes est un modèle français (mais néanmoins produit à l'étranger). Il s'agit de la citadine Peugeot e-208 dont 5 702 unités ont été mises à la route l'an passé. Lancé en 2019, ce modèle devance désormais sa principale concurrente, la Renault Zoe, et ses 4 590 immatriculations flottes. Entre les deux petites françaises s'intercale un véhicule plus imposant. Un SUV américain très exactement : le Tesla Model Y (4 687 unités). Sa petite sœur Tesla Model 3 arrive en quatrième position avec 4 344 mises à la route.

TOP 10 des véhicules électriques immatriculés en flottes en 2022 Rang Marque Modèle Volume 1 PEUGEOT e-208 5 702 2 TESLA Model Y 4 687 3 RENAULT Zoe 4 590 4 TESLA Model 3 4 344 5 RENAULT Mégane E-Tech Electric 2 935 6 FIAT 500 1 841 7 CITROËN ë-Jumpy 1 837 8 DACIA Spring 1 456 9 PEUGEOT e-Expert 1 361 10 RENAULT Kangoo Van E-Tech Electric 1 273

Les modèles électriques de Tesla désormais incontournables en flottes