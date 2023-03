Quels sont les départements français les plus impactés par la sinistralité automobile ?

SRA, centre technique de l’assurance, vient de publier des chiffres inédits sur la sinistralité automobile et les coûts de réparation département par département. Ces données sont établies sur la base des expertises réalisées par les experts en automobile lors d’accidents de la circulation ou de stationnement. Le vol, le vandalisme et les catastrophes naturelles ne sont ici pas considérés.

SRA explique que les différences de coûts d’un département à l’autre ne sont pas uniquement d’ordre commercial mais plutôt liés à la gravité des sinistres (et à l’infrastructure routière), à l’âge et à la structure du parc (plus ou moins récent et haut de gamme). De la nature de ce parc départemental dépend aussi le type d’ateliers qui effectuent les réparations. Un véhicule neuf et haut de gamme est généralement remis en état dans une concession, plus chère. Enfin, le coût des réparations varie aussi selon le tissu d’ateliers dans le département, avec la présence plus ou moins importante d’ateliers indépendants, souvent agréés et plus compétitifs pour les assureurs.

La moitié des sinistres en France est répartie dans 22 des 95 départements

Première analyse, les départements ayant la plus forte sinistralité sont le Pas-de-Calais, le Nord, les Bouches-du-Rhône, suivis de la Loire-Atlantique, de la Seine-et-Marne, de l’Essonne et, enfin, du Rhône. Des départements ayant la plus forte densité de parc. Les dix départements avec les parts de sinistres les plus importantes représentent près de 28 % des sinistres nationaux. Parmi ces derniers, cinq présentent des coûts de réparation supérieurs à la moyenne nationale.

Côté coûts de réparation, il existe un différentiel notable d’un département à l’autre avec - 25 % par rapport à la moyenne nationale pour les Côtes-d'Armor (le plus bas), et + 34 % pour les Hautes-Pyrénées (le plus élevé). Dans le top 5 des départements où les coûts de réparation sont les plus élevés, on retrouve aussi la Corse (+ 32 %), Paris (+ 29 %), les Bouches-du-Rhône (+ 23 %), l’Indre et le Val-d’Oise (+ 22 %).

Il existe aussi de belles différences en ce qui concerne le coût des pièces lors d'une réparation : - 22 % pour le Pas-de-Calais (le plus bas), et + 47 % pour les Hautes-Pyrénées (le plus élevé). Dans le top 5 des départements où les coûts des pièces sont les plus élevés, on retrouve aussi l’Indre (+ 44 %), la Meuse (+ 37 %), la Corse et la Creuse (+ 22 %).

Des véhicules plus jeunes sinistrés dans les départements les plus riches

SRA s’est aussi intéressé à l’âge du parc sinistré par département. Rien d’étonnant : le top 3 du parc accidenté le plus jeunes est composé des Hauts-de-Seine (6,2 ans), de Paris (6,3 ans) et des Alpes-Maritimes (6,7 ans). Le top 3 des parcs sinistrés les plus âgés se compose comme suit : la Mayenne (8,6 ans), la Lozère (8,5 ans), on retrouve ensuite les départements de l’Indre et de la Sarthe (8,4 ans).

