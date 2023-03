Quels sont les véhicules utilitaires légers offrant le meilleur degré de sécurité ?

L'organisme européen Euro NCAP "torture" chaque année des centaines de véhicules pour évaluer leur degré de sécurité. Qu'ils soient tout juste mis sur le marché ou commercialisé depuis quelques temps déjà. Qu'il s'agisse de véhicules particuliers mais aussi de véhicules utilitaires légers (VUL). En la matière, Euro NCAP ne leur fait pas subir les célèbres crash-test mais s'intéresse plus particulièrement à leur équipement sécuritaire de série et au (bon) fonctionnement de leurs aides à la conduite (Adas).

Pour mémoire, le programme « Commercial Van Safety Rating » a été initié en 2021, et « de bonnes améliorations ont été constatées l'année suivante, en testant à nouveau les véhicules. En 2023, Euro NCAP franchit une nouvelle étape et durcit ses critères de notation » prévient l'organisme. Ce dernier rappelle que « les camionnettes n'ont pas davantage d'accidents que les autres véhicules mais les collisions ont tendance à être plus graves pour les véhicules et leurs adversaires sur la route ainsi qu'envers les usagers vulnérables (cyclistes et piétons) ».

Pas d'étoiles, mais du métal pour les VUL

Contrairement aux voitures crashées, les treize grands fourgons et fourgons moyens testés ne sont pas classés suivant un système d'étoiles (de 1 à 5) mais par une hiérarchie des métaux (de platinium à bronze).

Platinium :

En 2023, aucun des VUL évalués n'accède au rang platinium. Le Fiat Professional Ducato, qui bénéficiait jusqu'alors de cette distinction, ayant été relégué en catégorie Or.

Or :

Prennent ici place deux grands fourgons thermiques. Les Fiat Professional Ducato 2.2 l Multijet et Ford Transit 2.0 l EcoBlue.

Agent :

Six modèles bénéficient du label argent. Il s'agit des : Nissan Primastar 2.0 l dCi 120, Mercedes-Benz Sprinter 317 CDI, Mercedes-Benz Vito 119 CDI BlueTech, Renault Trafic 2.0 l dCi 120, Volkswagen Crafter TDI 4Motion et Volkswagen Transporter T6.1 2.0 l TDI 4Motion.

Bronze :

Les Citroën Jumpy/Dispatch 2.0 l HDi, Citroën Jumper/Relay 2.2 l HDi, Iveco Daily 2.3 e-VGT, Opel/Vauxhall Movano 2.2 D, Opel/Vauxhall Vivaro 2.0 D, Peugeot Expert 2.0 l HDi, Peugeot Boxer 2.2 l HDi, Renault Master 2.3 l dCi et Toyota ProAce 2.0 D.

Rien :

Enfin, un modèle est fortement déconseillé par EuroNCAP. Il s'agit du Nissan Interstar (ex-NV 450) 2.3 l dCi 135.