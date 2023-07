Questions à Cédric Videau, responsable des réseaux de prestataires Assurance et Assistance Maif

Depuis plus de 10 ans, la Maif travaille à développer l’usage de la pièce d’occasion dans le cadre de la réparation de sinistres. La mutuelle d’assurance a dernièrement pris le taureau par les cornes en mettant en place une plateforme de mise en relation entre les recycleurs, les experts et les réparateurs.

Décision Atelier : Combien de carrosseries forment votre réseau de prestataires en France ?

Cédric Videau : Nous collaborons avec 3 000 réparateurs sur l’ensemble du territoire. S’ajoutent à eux 28 recycleurs et 300 cabinets d’experts.

Décision Atelier : Comment collaborez-vous avec ces recycleurs ?

Cédric Videau : Nous travaillons depuis 2010 de manière importante sur la pièce de réemploi avec notre réseau de recycleurs. Nous avons défini en 2018 une nouvelle stratégie avec nos recycleurs pour notamment développer l’utilisation de la PRE. Nous avons voulu concentrer nos volumes de VHU vers un réseau de moindre ampleur mais en capacité de faire évoluer leur structure pour répondre à notre cahier des charges. Nous avons pour cela effectué des audits pour sélectionner les recycleurs les plus en phase avec nos objectifs de prélèvement et de distribution de pièces de réemploi en omnicanal. Autre exigence : déconstruire systématiquement les véhicules de plus 8 ans que nous leur cédons. Nous vendons 30 000 véhicules par an à nos recycleurs. Pour accompagner la filière, nous avons baissé nos coûts de cession de manière très importante.

« Pour développer l’usage de la PRE, nous avons travaillé sur l’acculturation des recycleurs, des réparateurs et des experts. »

Décision Atelier : Pourquoi 8 ans ?

Cédric Videau : C’est là que l’occurrence est la plus importante dans le prélèvement et dans la réemployabilité des pièces dans la réparation. Les véhicules de plus de 8 ans couvrent les deux tiers des besoins. Pour vous donner un repère, en 2017 nous avions une utilisation d’au moins une PRE dans 6,5 % de nos dossiers de réparations. Nous sommes aujourd’hui autour de 16 %. Malgré cette progression importante, nous restons loin de certains autres marchés étrangers qui atteignent des taux de 30 %. Il faut savoir que pour développer l’usage de la PRE, nous avons travaillé sur l’acculturation des recycleurs, des réparateurs et des experts pour fluidifier leur relation sur le sujet mais aussi pour qu’ils sensibilisent les assurés. Notre taux d’acception des sociétaires est de 70 %. Mais nous nous heurtons à la disponibilité des pièces. Le gisement à besoin de grossir. Il faudrait que nos collègues assureurs rentrent aussi dans la déconstruction systématique des véhicules les plus anciens.

Décision Atelier : Maif a mis récemment en ligne une plateforme de mise en relation entre recycleurs, experts et réparateurs. Seuls vos 28 partenaires recycleurs y sont branchés ?

Cédric Videau : Oui tout à fait, pour l’instant. Cette plateforme, qui s’appuie sur la solution Lacour CertiPRE, s’apparente à une marketplace comme il en existe d’autres sauf que nous ne touchons pas de commissions sur les transactions. Nous avons établi une notation des pièces, normé la prise de photos et définit un tarif grand compte pour l’ensemble de nos réparateurs, peu importe leur taille et leur volume d’achats. L’idée est d’avoir un système vertueux qui lève les freins de la mise en relation, peu importante la distance qui sépare vendeur et acheteur.

Décision Atelier : Quel bilan tirez-vous après deux mois de mise en ligne ?

Cédric Videau : La moitié de notre réseau est connecté à notre plateforme. Le flux de transactions progresse. Il nous faut encore créer des réflexes et des habitudes d’usage. Nous ne sommes qu’au début de l’histoire. Je précise que nous n’imposons pas à nos partenaires réparateurs un taux de PRE à utiliser. Certains atteignent un taux de 30 %, cela dépend de l’appétence de chacun.

« Ne pas consommer systématiquement de la pièce neuve. »

Décision Atelier : Finalement, pourquoi la Maif promeut-elle la PRE ?

Cédric Videau : Déjà pour contrer les problèmes de prix inflationniste et de disponibilité qui touchent les pièces neuves. La seconde raison est de pouvoir proposer une réparation pour un véhicule qui serait économiquement irréparable avec des pièces neuves. Il y a aussi bien sûr l’ambition de limiter l’empreinte carbone, comme le souhaitent nos sociétaires. Ne pas consommer systématiquement de la pièce neuve. De plus en plus de réparateurs basculent dans cette logique.