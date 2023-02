Questions à Christophe Périllat, directeur général de Valeo

Décision Atelier : Que représente l’activité aftermarket chez Valeo ?

Christophe Périllat : L’aftermarket c’est important chez Valeo. Cela représente plus de 11 % de notre chiffre d’affaires. En 2021, nous avons connu une croissance considérable de 22 % sur l’aftermarket. Cette croissance est de 9 % en 2022. Ce qui est encore considérable. Nous aimons la résilience de ce marché. Ces dernières années, nous enregistrons de nombreux succès sur l’après-vente.

Décision Atelier : Comment s’explique un tel succès ?

Christophe Périllat : Déjà parce que nous avons du succès en première monte, ce qui profite à la rechange. On bénéficie également de l’augmentation et du vieillissement du parc automobile. Le succès s’explique aussi par notre acquisition, fin 2017, de la société allemande FTE Automotive, spécialiste des actionneurs pour embrayage. Je rappelle que l’embrayage est la première activité de Valeo à la rechange. C'est même notre activité historique. Lorsqu’un garagiste change un embrayage, le temps de main-d’œuvre est important, plus que le coût de la pièce. Le professionnel décide alors de changer tout le dispositif. Nous sommes donc en mesure de proposer des kits qui comportent l’embrayage et ses actionneurs. Cette amélioration de l’offre a contribué a développé notre chiffre d’affaires. Nous avons aussi développé notre activité aftermarket au niveau mondial, comme en Amérique du Nord et en Chine, par exemple. Ce travail d’internationalisation de la première monte s’opère aussi sur l’aftermarket. Cela nous ouvre beaucoup de potentiel de croissance. J’ajoute que nous avons une forte activité sur le digital pour former les opérateurs sur le remplacement de nos produits.

« Ce travail d’internationalisation de la première monte s’opère aussi sur l’aftermarket »

Décision Atelier : Le marché des pièces de carrosserie s’ouvre peu à peu en France. Cela est-il une opportunité pour Valeo, fabricant de phares et de feux ?

Christophe Périllat : Les constructeurs automobiles ont décidé de mettre leur marque sur les phares ce qui ferme une partie du marché aux autres acteurs que les réseaux de la marque. Cela ne change rien à nos volumes de ventes mais va limiter dans le futur nos ventes réalisées sur le canal de la rechange indépendante.

Décision Atelier : En quoi l’électrification des véhicules est amenée à changer votre offre aftermarket ?

Christophe Périllat : Si je parle de la première monte, nous avons calculé l’an dernier que 11 % de nos ventes actuelles pourraient disparaître avec l’électrification des véhicules. Un taux qui passe à 4 % en 2030. Il faut bien comprendre que l’électrification ne concerne qu'un tiers du parc automobile mondial.