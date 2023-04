Questions à... Frédéric Strady (Qinomic) : « Nous abordons le rétrofit électrique par la technologie, par l'innovation »

L’Automobile & L’Entreprise : Qui êtes-vous et quelle est la genèse de Qinomic ?

Frédéric Strady : Je suis un grand passionné d’automobile et de technologies : j’ai 30 ans d’expérience dans l’industrie automobile. J’ai passé dix ans chez un constructeur [PSA, ndlr] au poste d’ingénieur de développement de moteurs thermiques mais j’aime à dire que je suis « un enfant de la dépollution » puisque j’ai travaillé sur les premiers systèmes de filtres à particules (FAP), puis j’ai passé vingt ans chez un grand ingénieriste [Bertrandt, ndlr]. J’en suis sorti en 2020, et c’est là que l’aventure Qinomic a commencé, autour de plusieurs anciens de l’industrie automobile et de la chimie. Je crois que l’automobile vit une révolution – une triple révolution même – comme on en vit une fois tous les 100 ans. Une révolution de l’usage puisqu’on se dirige vers une consommation de mobilité. Une révolution technologique avec le full électrique et l’hydrogène. Enfin, une révolution règlementaire puisque l’Union européenne a décidé de mettre fin à la vente de véhicules neufs thermiques à l’horizon 2035. Notre vision est donc d’aborder le rétrofit électrique par la technologie et l’innovation. Alors qu’il est d’une complexité technique énorme, le véhicule le plus récent est adressable au rétrofit. C’est que nous amenons de nouveau.

« L'automobile vit une triple révolution ! »

L’Automobile & L’Entreprise : Quelles sont vos activités ?

Frédéric Strady : L’axe de travail de Qinomic est la mobilité durable, zéro émission, tout en redonnant de la valeur à un objet dans ses différents cycles de vie. Quand on parle de zéro émission il n’y a pas beaucoup de choix : ce sont des chaînes de traction électrique ou hydrogène voire les carburants de synthèse. Nous accompagnons cette mobilité zéro émission, en qualité d’ingénieristes mais aussi d’équipementiers puisque nous concevons des composants de substitution dans le cadre de l’upcycling ou du rétrofit des véhicules. Il existe une petite différence entre ces deux termes. L’upcycling à quelque chose de plus généraliste, c’est le côté économie circulaire. Le rétrofit est une opération technique qui a vocation à changer une chaîne de traction thermique en chaîne de traction électrique ou hydrogène, sans forcément amener cette notion d’économie circulaire.

L’Automobile & L’Entreprise : Contrairement à d’autres acteurs, vous ne vous positionnez pas en tant que constructeur mais en amont de la transformation des véhicules. Pourquoi ?

Frédéric Strady : Les constructeurs [traditionnels, ndlr] voient désormais le rétrofit comme un vecteur de croissance. Cela conduit à une professionnalisation de l’activité, ce qui n’était pas forcément présent aux débuts du rétrofit en France. Plus concrètement, nous mettons nos compétences d’ingénieristes au service de nos clients. Qu’ils soient constructeurs, équipementiers, rétrofiteurs, etc.

Ces compétences sont axées autour de l’architecture véhicule, l’architecture électronique, le logiciel et l’électronique de puissance. Nous adressons plus particulièrement les problématiques inter-systèmes. Quand on rétrofite, la principale difficulté est de marier une chaîne de traction qui n’a pas du tout été conçue pour le véhicule transformé et qui n’a pas été conçue pour l’architecture électronique du véhicule.

Qinomic a aussi une activité d’équipementier puisque nous sommes amenés à créer des composants de toutes pièces (calculateur de supervision, modules d’antidémarrage par exemple) pour assurer la communication entre la chaîne de traction et l’architecture du véhicule transformé de manière à faciliter l’industrialisation du rétrofit. En somme, il s’agit de produire tous les composants de substitution nécessaire à un rétrofit sur un véhicule avec de l’électronique moderne.

« Qinomic a aussi une activité d’équipementier »

L’Automobile & L’Entreprise : Fin 2022, Stellantis a noué un partenariat avec Qinomic : de quoi s’agit-il ?

Frédéric Strady : La première des choses est que Stellantis reconnaît que Qinomic a une très forte expérience dans le domaine du développement automobile et des développements électriques. En pratique, nous avons été remarqués par le Stellantis Venture Lab, l’incubateur de start-up de Stellantis, et dans ce cadre nous avons fait plusieurs démonstrations autour de produits Stellantis. Le partenariat annoncé vise à co-développer le rétrofit de véhicules utilitaires légers (VUL) sur un périmètre Europe, car on se dirige vers une harmonisation européenne du texte encadrant la pratique du rétrofit. C’est un vaste chantier auquel on s’attèle avec trois cibles principales : les artisans ne sachant pas quoi faire de leurs vieux utilitaires pour entrer dans les agglomérations concernées par les ZFE, les grandes entreprises et collectivités locales souhaitant accélérer la décarbonation de leur parc auto, et les sociétés de leasing ou de location soucieuses de prolonger la durée de vie de leurs véhicules pour un deuxième et même un troisième cycle de vie