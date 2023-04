Questions à Thibaut Castro-Delannoy, chargé de recrutement de franchisés chez Norauto

Avec plus de 410 points de service dans l’Hexagone, Norauto est le premier réseau de centres autos en France et l’entend bien le rester avec le projet d’ouvrir une dizaine de franchises par an. En parallèle, l’enseigne adapte son modèle aux mutations de l’automobile.

Décision Atelier : Quel est le maillage de Norauto à date en France ?

Thibaut Castro-Delannoy : Nous avons 413 centres très exactement dont 141 franchises pour 104 entrepreneurs. Nous avons entré 6 projets l’an passé. Notre objectif est d’atteindre entre 10 et 15 projets par an avec 5 reprises, uniquement en Franchise. Nous avons eu lors du dernier salon Franchise Expo une trentaine de contacts sérieux. On pense continuer avec 25 % d’entre eux, ce qui est positif.

DA : Qu’est-ce qui fait que ça fonctionne ou pas avec les candidats ?

TCD : Déjà c’est un choix mutuel qui s’opère. C’est pourquoi nous envoyons avant toute chose les candidats faire un stage en magasin de 4 jours. On lui propose ensuite un entretien de personnalité. Il faut aussi que les candidats soient mobiles, ce qui n’est pas le cas de tous. Ce qui peut bloquer, c’est de même l’apport financier qui doit être de 100 000 euros avec un emprunt compris entre 400 et 600 000 euros. C’est un montant qui peut faire peur dans le contexte économique actuel. Nous avons 3 personnes en central pour accompagner sur ce volet financier.

DA : Estimez-vous que le modèle de la Franchise soit d’avenir sur le secteur de la maintenance automobile face au modèle du commerce traditionnel ?

TCD : Vu le nombre de personnes intéressées par notre enseigne, j’estime que oui.

DA : Avez-vous un objectif de maillage sur le long terme ?

TCD : Norauto est aujourd’hui le leader des centres auto en France. Je pourrais vous dire 500 mais notre objectif est d’être dans des zones en développement hors des grandes villes où il existe le potentiel pour un atelier et une surface de vente. Le chiffre d’affaire minimum visé est de 1,6 millions d’euros, moyenne de nos centres franchisés. Nous en avons identifié une quarantaine. Cela concerne des villes entre 5 000 et 10 000 habitants.

DA : Les franchises sont plus petites que les centres intégrés ?

TCD : Oui. Elles comptent entre 6 et 10 collaborateurs, 6 baies d’atelier et entre 200 et 300 m2 de magasin. Il faut doubler l’ensemble de ces chiffres pour une succursale. Les franchises, comme les succursales, sont en mesures de proposer les mêmes 150 prestations ateliers et les 200 000 références de produits disponibles sur notre plateforme web. Il n’y a pas de distinction entre les 2 modèles pour les clients.

"Les candidats nous challengent beaucoup sur le positionnement de Norauto vis-à-vis de l’électrification"

DA : Sentez-vous une inquiétude de la part de possibles investisseurs à la franchise face aux mutations de l’automobile ?

TCD : En effet. Il y a des candidats bien informés sur l’évolution du marché. Ils nous challengent beaucoup sur le positionnement de Norauto vis-à-vis de l’électrification. Nous leur expliquons que la force de notre groupe donne à l’enseigne ses capacités à anticiper ces évolutions de marché et les besoins de demain. Nous leur montrons nos nouvelles solutions. Nous leur disons que l’électrification débouchera sans doute sur moins d’entrées en atelier mais les prestations seront plus technologiques et donc plus rémunératrices. Nous restons confiants sur le potentiel du marché avec 35 millions de véhicules en circulation. D’ailleurs, notre chiffre d’affaires ne fait que progresser, de 3 à 4 % chaque année.

DA : Quel profil a le candidat type à la franchise Norauto ?

TCD : La moitié des candidats ne vient pas de l’univers du centre auto. Il peut s’agir de banquiers, d’assureurs, de directeurs d’entreprises, etc, que nous avons formé. La majorité d’entre eux sont des passionnées d’automobile avec des compétences et une fibre mécaniques. On rencontre aussi des groupes de concessionnaires qui souhaitent diversifier leurs activités. Nous avons par exemple à Abbeville un concessionnaire qui possède 3 centres. Ces distributeurs sont toujours plus nombreux.

DA : Quelle ancienneté possède en moyenne un franchisé ?

TCD : Elle est en moyenne de 15 ans ce qui est une preuve de confiance. Nos contrats sont de 10 ans, renouvelables par période de 5 ans. Je rappelle que notre franchise à 20 ans suite au rachat de Maxauto en 2003.

DA : Etes-vous face au défi du vieillissement des franchisés ?

TCD : Nous constatons en effet devoir gérer beaucoup plus de transmissions que par les années passées. Le défi est de savoir l’anticiper. Nous avons une personne dédiée qui gère ces dossiers de transmission en identifiant des repreneurs. On se rend compte d’ailleurs qu’il y a de plus en plus de collaborateurs de franchisés qui souhaitent entreprendre ou alors un membre de sa famille. Si ce n’est pas le cas, nous nous mettons alors en recherche active de projets de reprise.

"Les ZFE sont une opportunité pour transformer un marché"

DA : Les principales agglomérations françaises vont mettre en place des restrictions de circulation pour les véhicules âgés les plus polluants (ZFE). Quel impact cela pourrait avoir sur votre activité, votre maillage ?

TCD : Nous sommes positionnés sur l’entretien des véhicules électriques et des véhicules récents avec garantie préservée. Nous aurons toujours un flux de clients « propres ». Peux être en effet que la clientèle de ville changera. Cela est plutôt positif. Nous nous adaptons en implantant par exemple des bornes de recharge dans chacun de nos centres qui sont alors cartographiés sur Waze. Je ne pense pas que ces ZFE soit une menace pour notre maillage. Elles sont une opportunité pour transformer un marché.

DA : Quelles sont les atouts de l’enseigne Norauto ?

TCD : Son principal atout est sans doute d’appartenir à un groupe d’enseignes européennes fortes et innovantes depuis plus de 50 ans. Le groupe Mobivia se développe en Europe et possède plus de 2000 centres. Tous profitent d’une même centrale d’achats et d’une même logistique. Norauto est tourné vers l’avenir. L’enseigne est en capacité de transformer ses franchisés vers l’entretien des nouvelles formes de mobilités. Si le véhicule reste central, d’autres sujets arrivent.

DA : Les ventes en ligne sont-elles en progression ?

TCD : Absolument ! Elles ont doublé ces dernières années pour représenter aujourd’hui 10 % du chiffre d’affaires des centres. Cinq millions de français viennent sur le site norauto.fr tous les jours avec l’option d’être livrés ou de venir récupérer leurs achats en magasin. Le site marchand permet de faire venir des clients dès la création d’un nouveau centre partant du principe que 80 % de la clientèle passe par le site avant de se rendre en magasin.