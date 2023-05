Qui est Claude Renard, le nouveau « Monsieur ZFE » ?

Des bornes de recharge aux ZFE, il n’y a qu’un pas. Après la démission d’Édouard Manini, Claude Renard prend en effet sa suite en tant que directeur de projet en charge de la politique prioritaire du gouvernement relative au déploiement des zones à faibles émissions mobilité, et ce à compter du 1er mai 2023. Mais qui est donc cet expert de l’électromobilité qui devra superviser la mise en place de 43 ZFE dans 42 agglomérations de plus de 150 000 habitants à l’horizon 2028.

De la mobilité en mer à celle sur terre

Diplômé de l’ENSTA en qualité d'ingénieur en génie maritime, celui qui possède également un certificat du Cycle des Hautes Études pour le Développement Économique a démarré sa carrière au sein de la DGA (Direction Générale de l'Armement) en tant que responsable du pilotage des essais sous-marins avant de rejoindre le groupe industriel français Naval en 2004 comme responsable du bureau d’études.

Après une brève expérience de directeur régional de la DRIRE (Direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement), Claude Renard a ensuite été nommé Commissaire au redressement productif entre 2012 et 2014, aux côtés du ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg, puis sous-directeur « réindustrialisation, restructurations d'entreprises, formation et emploi industriel » au ministère de l'Économie et des Finances avant de s’occuper du programme de reconquête industrielle « Territoires d’industrie » lancé fin 2018 et visant à déployer des plans d’actions favorisant le développement de l’industrie tricolore.

Les ZFE déjà en ligne de mire

Un parcours foisonnant et tourné vers l’accompagnement des activités économiquement porteuses qui lui a valu d’être promu Coordonnateur du déploiement des bornes pour les véhicules électriques en 2020, travail étroitement lié à la transition écologique du plan de soutien à la filière automobile. Basculer aujourd’hui vers la gestion des ZFE, participant à l’adoption nationale de l’électromobilité, s’inscrit donc dans une suite logique.

Dans une interview accordée à notre média, L'Automobile & L'Entreprise, fin 2021, Claude Renard soulignait d’ailleurs déjà que les véhicules électriques incarnaient « une très bonne solution de décarbonation des transports [...] permettant de répondre à un grand nombre d’objectifs gouvernementaux comme l’amélioration de la qualité de l’air, la réduction des émissions de CO2 tout en continuant de pouvoir circuler au sein des ZFE. »