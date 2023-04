Qui sera le meilleur vendeur en concession de France ?

Organiser les Olympiades de la distribution automobile. C’est la promesse de l’agence UpYouBizz qui deviendra une réalité du 19 juin au 13 juillet. Cette compétition à portée nationale a pour objectif de permettre aux réseaux de distribution de relever le défi de la concurrence et de challenger leurs vendeurs. Les cinq meilleurs commerciaux de France seront récompensés lors d’une remise de prix en concession. Le premier remportera le trophée du meilleur vendeur de France, ainsi qu’un voyage à Rome, en Italie. Son titre sera salué directement au sein de son point de vente, autour d’un buffet. Ses quatre dauphins et adversaires seront récompensés par une trottinette électrique, une PlayStation 5, des AirPods ou une montre.

Augmenter ses ventes rapidement

UpYourBizz a développé une technique qui permet de cibler les clients les plus intentionnistes en analysant et segmentant toutes les sources de datas des concessions. Une campagne e-mail et une page web seront envoyées avec un contenu entièrement personnalisé en fonction de chaque profil client : datas client, véhicule actuel, contrat en cours... L’intelligence artificielle va aussi proposer un véhicule similaire au contact en calculant automatiquement la différence de LOA. En fonction du comportement du contact vis-à-vis de cette campagne, des listes d’attaques et des scripts téléphoniques générés dynamiquement seront transmis aux commerciaux. Le but est bien entendu qu’ils s’inscrivent d’eux-mêmes pour une journée de vente exceptionnelle en concession (ou qu’il manifeste simplement un intérêt pour changer de véhicule).

Cette technique marketing sera accompagnée d’une session de coaching téléphonique afin de booker un maximum de rendez-vous auprès des contacts ciblés. « Les concessionnaires qui participeront à notre programme sont certains d’enregistrer une augmentation significative de leurs commandes de véhicules avant la période estivale », garantit UpYourBizz. À travers cette Olympiade nationale, l’entreprise ambitionne d’aider les concessions automobiles à renforcer de manière durable leur position sur le marché. Ce concept de compétition est amené à être reconduit ultérieurement.