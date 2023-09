Qui sont les distributeurs de Lancia en France ?

« Lancia est de retour ! » La formule était sur toutes les lèvres de l'équipe dirigeante de Lancia. La marque italienne construit progressivement son retour en France après avoir cessé d’y exercer en 2016. Elle part donc « d’une page blanche », tout en s’appuyant sur un « passé fort ». Dans un premier temps, la marque a ciblé six pays européens - en plus de l’Italie où il opère toujours - pour se réimplanter : la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, l’Espagne et le Portugal. Au total, 70 points de vente verront le jour au cœur de 70 villes. « Nous avons opté pour un réseau de distribution concentré où nous voulons faire de la qualité », précise Charles Fuster, directeur de la communication de Lancia.

20 concessions sur le sol français

Pour le marché hexagonal, 20 concessions fleuriront en 2024, suivies par 5 autres supplémentaires en 2025. Concernant l’activité après-vente, la marque annonce 80 sites, tous reliés aux investisseurs nommés. Contrairement à la partie commerciale, l’activité après-vente sera regroupée avec les autres marques premium du groupe (DS Automobiles et Alfa Romeo) dans une logique de synergie. Mais alors qui sont ces investisseurs ? Le mystère reste entier. Car si la liste est actée, Joël Verany, directeur de Lancia France, garde le secret sur leurs identités pour l’instant. « Il y a peu d’investisseurs qui ont plusieurs points de vente Lancia » précise le dirigeant. Notons qu’ils seront 20 au global en 2025. Les sélections n'ont pas été simples car « on voulait des investisseurs motivés pour être le porte-parole de la marque dans chaque ville, et bien évidemment des investisseurs performants ». La localité géographique et la présence des distributeurs dans l’univers premium étaient aussi deux critères prépondérants. Notons qu’à l’heure actuelle, 15 % des points de vente DS Automobiles et Alfa Romeo sont communs et « cela évolue à la hausse » souligne Joël Verany. Des points de vente trimarques premium sont amenés à fleurir sur le territoire.

Le digital et les hommes

En dépit de la mise en place d’un contrat d’agent et la volonté d’accès sur le digital, Joël Verany insiste sur l’importance de la création d’un réseau de distribution : « Les clients vont 4 à 5 fois sur internet avant de venir en point de vente. Sur ce parcours, nous allons être une référence puisque nous allons le construire de zéro et en lien avec notre réseau ». Grâce à la nouvelle image de marque, le patron du pôle Premium Stellantis considère que le parcours de réflexion via le digital (sans aboutir à la vente uniquement en ligne) pourrait atteindre 50 % à terme. « Mais le changement du modèle de distribution n’empêche pas le fait qu’on ait besoin d’un modèle de distribution de qualité. La valeur ajoutée est là ».

Lancia n’a pas demandé des superficies de 500 ou 1000 m2 pour ses showrooms. Elle privilégie des locaux proches des boutiques, appelées « Casa Lancia », où deux voitures pourront être exposées. L’entrée dans chaque concession Lancia doit impérativement être séparée de celles des autres marques Stellantis. D’ailleurs, l’ensemble des sites Lancia, dont ceux déjà en activité en Italie, adopteront les nouveaux standards d’ici la fin 2024 au plus tard.

Enfin, « pour être crédible sur le marché premium », Charles Fuster précise qu’une formation sera spécialement accordée aux vendeurs de le marque. Avec les équipes de Stellantis, elle a développé 50 modules de formations. « Notre obsession sera simple : focus sur la qualité et l’expérience client » conclut-il.