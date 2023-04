Qui sont les finalistes du Challenge Ecoles BMW-Mini 2023 ?

Depuis 1991, BMW Group France organise le Challenge Ecoles pour séduire les futurs techniciens des réseaux du constructeur. L’édition 2023 a rassemblé plus de 300 étudiants de Bac Pro et BTS en Maintenance des véhicules. Au total, 15 binômes sont qualifiés pour la finale nationale.

Le Challenge Ecoles BMW-Mini vient de révéler ses finalistes pour l’édition 2023. Cette compétition organisée depuis 1991 par BMW Group France rassemble plusieurs centaines de jeunes en formation autour des véhicules du constructeur et de leurs technologies. Cette opération séduction permet de présenter la formation de technicien expert après-vente automobile (TEAVA) dispensée en alternance par le centre de formation BMW Group France implanté à Tigery (Essonne), en partenariat avec le GNFA. Cette dernière se déroule sur 15 mois et valide 3 promotions de 12 apprentis par an. Chaque étudiant effectue cette formation au sein d’un atelier du réseau BMW-Mini. « Afin de rencontrer les nouveaux talents, nous intervenons directement auprès des écoles, lycées techniques et CFA. C’est dans ce cadre que nous sommes fiers d’organiser depuis plus de 30 ans le Challenge Ecoles BMW-Mini auprès de lycées techniques et CFA partenaires » explique Cyril Jacquin, directeur des services à la clientèle de BMW Group France.

15 binômes finalistes

Cette année, plus de 300 étudiants en Bac Pro et BTS en Maintenance des véhicules se sont affronté en régions au cours de cinq épreuves théoriques et pratiques. Ainsi, les candidats ont travaillé sur le diagnostic, l’électricité et sur un ensemble de connaissances techniques. Ils ont bénéficié également de présentations de véhicules du groupe, à l’image de la nouvelle i7. Ils ont découvert aussi la formation TEAVA ainsi que les métiers de l’après-vente chez le constructeur. Une manière pour le groupe de rassurer les étudiants sur le contenu technologique de ses voitures et de leur montrer que l’évolution actuelle n’est pas insurmontable. Parmi les 130 lycées professionnels et CFA ayant inscrit au moins un binôme, 15 ont été sélectionnés pour la finale. Ils s'affronteront pour gagner une journée de découverte des modèles BMW sur circuit.

Catégorie Bac Pro :

CMA D'Arras

Lycée professionnel Frédéric Ozanam de Cesson-Sévigné (35)

CFA de Thonon les Bains (74)

Lycée professionnel Léon Blum de Draguignan (83)

Lycée professionnel Eric Tabarly des Sables d'Olonnes (85)

CFA CMA 40 de Mont-de-Marsan (40)

IFA de Bourges (18)

Catégorie BTS :

UFA Emile Mathis de Schiltigheim (67)

Lycée professionnel Frédéric Ozanam de Cesson-Sévigné (35)

Lycée professionnel Carnot Sampaix de Roanne (42)

MFR IMAA de Creuseilles (74)

CMA 40 de Mont-de-Marsan (40)

CFA CCI du Mans (72)

UFA Jean Prouvé de Nancy

URMA de Laval (53)