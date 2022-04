Qui sont les lauréats du Grand Prix ACF Autotech 2022 ?

A l’issue d’une cérémonie qui s’est tenue le 14 avril 2022, l’Automobile Club de France et l’ESSEC Automobile Club ont mis en avant trois start-up qui innovent dans le champ des mobilités. Sous l’égide de Louis Desanges, président de l’Automobile Club de France et du jury, de Thierry Peugeot, président de l’ESSEC Automobile Club, et de Richard de Cabrol, six finalistes représentant quatre pays différents ont été départagés : E-Mersiv, Geolith, RACEnergy, Circularise, Nanomade Lab et Serinus Lab ont été départagés.

Geolith ouvre de nouvelles perspectives pour l'exploitation durable du lithium

L’entreprise française Geolith a été désignée comme lauréat du Grand Prix ACF, qui récompense les startups les plus avancées dans leur développement. Geolith a été distinguée pour ses innovations sur l’extraction et le recyclage du lithium propre en faveur d’une énergie durable. « Avec ses technologies propres, simples et innovantes, Geolith débloque l'accès à de nouvelles ressources en lithium et se veut acteur de la transition énergétique avec un nouveau modèle de valorisation des ressources souterraines respectueux de l'environnement », détaille le jury.

Les batteries des voitures électriques comme point focal

La start-up américaine Serinus Labs est le lauréat du Prix Pionnier ACF, qui récompense les startups en début de développement. Son système de surveillance technique optimal, permettant d'analyser et de contrôler la qualité du SOH des batteries Li-ion à l'aide de capteurs très performants, a convaincu le jury.

Enfin l’entreprise indienne Racenergy décroche la Mention « GPACF GREENTECH », qui vient récompenser les projets les plus impactant pour l’environnement. Sa conception de batteries interchangeables et sa solution de rétrofit de véhicules à trois roues ont marqué les esprits.

Le Grand Prix ACF Autotech affirme sa dimension internationale

Au-delà d’une belle exposition, les lauréats bénéficient d’un accompagnement personnalisé financier et juridique, et d’un coaching et d’une mise en réseau avec des décideurs et des investisseurs. Sans oublier une aide administrative pour s’implanter dans un pays étranger. Cette 5ème édition du Grand Prix ACF Autotech a connu un franc succès puisqu’elle a rassemblé 76 dossiers de start-up issues de dix-sept pays différents.