Quotas de véhicules propres en flottes : quelles sont les entreprises qui ne respectent pas l'obligation ?

« Name and shame ». La pratique anglo-saxonne qui désigne le fait de déclarer publiquement qu'une personne ou une entreprise agit de manière fautive se répand en France.

Dans son dernier rapport, l’ONG Transport & Environnement – dont la mission est de promouvoir et « développer un système de mobilité zéro émission » – identifie et interpelle les entreprises dont les flottes de véhicules n’ont pas été mises en conformité avec les obligations de verdissement inscrites dans la loi d'orientation des mobilités (LOM) promulguée en 2019.

Les cancres de la transition énergétique

« Sur le Top 100 des plus grandes flottes de France, 58 n’atteignent pas leurs objectifs légaux de verdissement pour 2022. C’est le cas d’importants groupes privés comme Kiloutou (0,1 % de véhicules électriques et hybrides rechargeables sur le total des véhicules intégrés à la flotte en 2022, au lieu des 10 % obligatoires), Air Liquide (2 %), Saint-Gobain (3,4 %), Eiffage (7,2 %), Bouygues (8 %), Veolia (8,5 %) ou Lidl (8,8 %) », relève l'organisation.

« Du côté des acteurs publics, le ministère de l’Intérieur fait figure de mauvais élève, avec seulement 2,7 % de véhicules "verts" immatriculés en 2022. Quant à la présidence de la République, aucune des voitures intégrées à la flotte de l'Elysée en 2022 n’est 100 % électrique », est-il ajouté.

« Plusieurs grandes organisations, comme EDF, atteignent largement les objectifs. C’est aussi le cas de nombreuses entreprises et administrations à la tête de petites flottes de moins de 100 véhicules, alors même qu’elles ne sont pas concernées par la loi. C’est en grande partie une question de volonté. Les grandes organisations doivent assumer leur responsabilité et prendre leur juste part de la transition : elles ont les moyens d’aller plus vite et plus fort sur le véhicule électrique », affirme Léo Larivière, responsable du plaidoyer électrification des flottes à T&E France.

Les champions du verdissement