R-M confirme la finale internationale du concours du meilleur peintre

La finale internationale du concours du meilleur peintre aura lieu du 28 au 30 juin 2022 à Clermont-de-l'Oise (60) dans le centre de formation international de R-M. Cette treizième édition réunit dix jeunes finalistes dans leur pays respectif. De son côté, Sylvain Crelier, qui gère son propre garage situé à Pérouse (territoire de Belfort), représente la France. R-M annonce également une nouveauté pour cette édition. Deux prix seront décernés : l'un pour les compétences techniques et créatives "R-M Best Painter Award International" et l'autre, baptisé "Pioneers Award", récompense la dimension environnementale des réparations. Quant au jury, il sera composé des experts techniques et marketing mondiaux de R-M. « Plus que jamais, R-M souligne l’importance de la créativité, de la numérisation et de la durabilité. Le concours R-M valide que la nouvelle génération de peintres est dotée de la bonne combinaison de compétences. Pour nos clients et l'industrie, il crée un vivier de talents garants de leur prospérité », indique Fabien Boschetti, directeur du marketing mondial automotive refinish coatings solutions chez BASF. Les finalistes se défieront sur une série de sept tâches numériques et techniques comme la lecture des couleurs, l’application efficace, la réparation intelligente, la santé et la sécurité, l’utilisation des produits para-peinture. Ils disposeront des solutions de R-M, comme la ligne de peinture à base d’eau Onyx HD, les vernis Premium et éco-conçus de la gamme Pioneer Series et les technologies digitales pour la colorimétrie, le spectrophotomètre Colortronic 12/6. Les participants pourront également utiliser la toute nouvelle plateforme digitale R-M Refinity.

De plus, avec cette treizième édition, R-M a l'ambition de créer des vocations en montrant le « nouveau visage » des métiers de la carrosserie composé d'innovation technique, environnementale et numérique.