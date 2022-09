R-M, partenaire des réseaux de concessionnaires Peugeot

Grâce à ce partenariat entre l’association européenne des concessionnaires de la marque et R-M, les concessionnaires de onze pays européens affiliés à l’AECP vont pouvoir bénéficier de toutes les dernières innovations du fabricant de peinture.

Ces dernières couvrent les produits éco-efficients et biosourcés comme la gamme Agilis ou les produits UV Pionner Series, les supports techniques et les services de conseil du fabricant. Sans oublier les outils digitaux avec Refinity, mais aussi la nouvelle plateforme numérique de R-M, hébergée dans le Cloud du fabricant, qui centralise et facilite les opérations quotidiennes des ateliers de carrosserie.

« Ce partenariat est historique pour l’AECP et nous en sommes fiers. Cette collaboration donne, à l’ensemble des réseaux Peugeot que nous représentons, l’accès aux dernières innovations de R-M. Le groupe BASF est un acteur majeur de l’industrie de la peinture automobile qui développe des produits répondant aux plus hauts standards de qualité. Ces performances technologiques combinées à des processus d’application simplifiés et optimisés représentent une réelle plus-value pour nos concessionnaires et ateliers de carrosserie », souligne André Figueiredo, président de l’AECP.