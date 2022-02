R-M récupère les fonds de pots

Inédit sur le marché, l’Amplifier A 2560 de R-M est un produit hydrodiluable et teintable avec les bases de la gamme Agilis, destiné à la réparation des peintures. Sa fonction est de recycler les reliquats de bases des applications précédentes, habituellement jetés. Il évite ainsi la perte de produit tout en réduisant les déchets.

Son action garde intactes toutes les propriétés initiales des peintures, en matière de facilité d’application, de temps de séchage et de qualité de finition. Les bénéfices produits restent les mêmes en agissant sur les temps de réparation et la consommation d’énergie.

Notons qu’associé au reste de peinture et à un durcisseur, l’Amplifier A 2560 peut être utilisé en tant que sous-couche sur des éléments neufs mais aussi en tant que coloris pour la mise en peinture de l’intérieur des capots. Ces opérations ne nécessitent aucune étape de ponçage et, si on ajoute sa rapidité de séchage, le peintre peut gagner près de 55% sur la durée totale moyenne d’une réparation.

« L’Amplifier A 2560 renforce davantage l’engagement éco-responsable de R-M et conforte son positionnement premium. Ce produit de spécialité inédit sur le marché, offre aux carrossiers un gain de temps non négligeable. Là où une application classique nécessite 45 minutes, avec l’Amplifier A 2560, elle n’en prend plus que 15. Un gain de temps sur les réparations qui va permettre aux carrossiers d’atteindre des records de productivité avec des performances techniques augmentées », Thierry Leclerc, responsable du département technique Europe de l’Ouest.