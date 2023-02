R-M renforce son accompagnement avec ses formations

Les formations, toutes certifiées Qualopi, au catalogue du fabricant de peinture permettent d’aider les carrossiers à rentabiliser leur atelier tout en restant formés aux dernières technologies. Des sessions de 1,5 à 3 jours sont proposées en présentiel dans le RCC (Refinish Competence Center) de la marque ou dans des centres délocalisés en région. Parmi les formations proposées figurent : le process de réparation et d’application, les techniques de raccords, la colorimétrie, les finitions mates, les finitions tri-couches, la gamme dédiée aux poids lourds, les finitions à très bas COV (pour la gamme Agilis) et enfin les séminaires de management.

« Les formations les plus demandées sont celles qui abordent la maîtrise complexe, telles que les coloris tri-couches, de plus en plus populaires et les finitions mates ou texturées. Les process de réparation éco-efficients, à énergie froide, sont bien évidement plus que jamais importants pour les ateliers de carrosserie, qui nous ont également beaucoup sollicité pour y être formés. » précise Thierry Leclerc, responsable technique région ouest - BASF Division Coatings.

Le simulateur d’application peinture fait son entrée

Avec le lancement de la gamme Agilis, R-M a intégré dans les sessions de formation un simulateur en réalité virtuelle qui permet de porter la formation pratique à un autre niveau, où les peintres peuvent améliorer leurs compétences dans un cadre virtuel. Programmée avec toutes les caractéristiques techniques de cette nouvelle gamme de peinture, l’outil permet de pratiquer dans un environnement réaliste avec une progression personnalisée qui répond aux besoins de chacun. Par ailleurs, les peintres sont accompagnés par des formateurs/experts de la marque qui enregistrent leurs performances sur des tableaux de bord individuels, établissant ainsi une nouvelle norme pour la formation dans l’industrie de la réparation automobile.

« En faisant l’acquisition d’un simulateur virtuel d’application peinture, R-M ouvre ses formations aux nouvelles générations. Son utilisation dans le cadre des formations, et notamment celles visant à la maîtrise de l’application de la nouvelle ligne Agilis permet de réduire de plus de moitié le temps nécessaire à l’apprentissage. » explique Thierry Leclerc.