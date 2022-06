R-M renouvelle sa gamme de sous-couches Pioneer Séries

Dans la continuité du développement de son offre Pioneer Series en faveur de produits à base de matières premières recyclées, la marque de peinture du groupe BASF renouvelle l’ensemble de son portefeuille de sous-couches et lance pas moins de 55 produits.

Après le renouvellement de tous les vernis il y a un an, le fabricant de peinture R-M se penche aujourd’hui sur les produits de préparation avant peinture, les sous-couches.

Les sous-couches Pioneer Series amènent le réparateur vers une nouvelle génération de produits qui transforme les procédés de réparation en éliminant certaines étapes intermédiaires. Aussi, afin que son utilisation soit optimale, la marque a souhaité détacher un technicien R-M pour accompagner le carrossier sur site. En expliquant le produit et en transmettant les bonnes pratiques, il apporte au réparateur le plein bénéfice d’une technologie de pointe, performante et efficiente.

Notons que la gamme de sous-couches Pioneer Series, autorise un processus de réparation raccourci, avec moins d’étapes et un séchage rapide permettant une faible consommation d'énergie. De plus le label e’Sense de la marque, validant une fabrication écologique à base de matières premières recyclées, favorise un environnement de travail plus sain dans l’atelier tout en limitant l’empreinte écologique de la structure de réparation.