Radars de vitesse : la France se classe parmi les pays européens les moins équipés

Avec environ 3 500 radars répartis sur plus d'un million de kilomètres de voies diverses, soit 3,4 pour 1 000 km, la France métropolitaine affiche même une densité de radars assez faible comparée à la plupart de ses voisins européens. Selon une étude Statista, près de 2 800 radars de vitesse étaient installés sur les routes françaises en août 2022, dont 186 radars tronçons. On dénombre également un peu plus de 600 radars de feu tricolore. La probabilité d'être flashé pour une infraction sur les routes françaises est donc moins importante qu'ailleurs sur le Vieux Continent. Selon les données du site Speed Camera Database (SCDB), avec plus de 10 000 radars, l'Italie est le deuxième pays d'Europe qui en compte le plus derrière la Russie avec plus de 18 000 unités installées. Ramené à la longueur totale du réseau routier italien, cela fait environ 22 radars pour 1 000 kilomètres de routes. Les radars sont aussi très courants en Belgique et au Royaume-Uni, où le ratio atteint près de 20 unités pour 1 000 km.

