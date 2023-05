Rafale, le SUV de chasse de Renault

La marque au losange vient de dévoiler le patronyme de son futur SUV coupé haut de gamme positionné sur le segment D. En tant que porte-drapeau de la marque, cette dernière lui a attribué un nom audacieux, lourd de sens, et empreint de caractère : Rafale.

Rafale : une référence à l'histoire de Renault

Si le Rafale de Dassault fait écho dans l’esprit public pour son appartenance à l’armée de l’air française, ce nom est une référence à un « passé parfois oublié » puisqu’il s’inspire aussi de l’histoire de Renault en tant que motoriste aéronautique dans les années 1930. À cette époque, Renault est pionnier dans la confection de moteurs à explosion pour les voitures, mais aussi pour les trains (autorail) et les avions. Passionné d’aviation, Louis Renault, fondateur des automobiles éponymes, fait l’acquisition en 1933 des sociétés d’aviation Caudron. Il crée alors la société Caudron Renault et renomme tous les avions Caudron par des noms de vent : le C460 devient Rafale en 1934, le C500 Simoun, le C640 Typhon et le C714 Cyclone. « Rafale évoque le vent, qui sculpte sa carrosserie aérodynamique. Il renvoie tout de suite à la silhouette fuselée et au caractère fort de notre véhicule », précise Sylvia Dos Santos, responsable de la stratégie des appellations à la direction global marketing de la marque Renault. Le premier Rafale de l’histoire, le Caudron Renault C460, était donc un avion monoplace de course.

« Ce nom Rafale est immédiatement associé à la technologie, à la performance, à l’audace, également au plaisir de conduite et à l’agilité, poursuit-elle. En s’appuyant sur notre histoire, Rafale est un nom résolument signifiant qui véhicule parfaitement le positionnement de notre futur SUV coupé haut de gamme. Je suis sûr qu’un futur prometteur s’annonce pour Rafale aux côtés des autres véhicules de la gamme Renault ».

Date à noter dans votre agenda

Outre le nom, les caractéristiques du véhicule sont pour ainsi dire inexistantes. La marque tricolore précise juste que le Rafale sera animé par une motorisation E-Tech hybride et basé sur la plateforme CMF-CD.

De plus, si pour l’heure, le premier cliché du Renault Rafale laisse apparaître une silhouette dans la pénombre, Renault lèvera bientôt le voile sur son nouveau modèle. En effet, une révélation publique est prévue au 54e salon international de l’aéronautique et de l’espace au Bourget le 18 juin prochain.