Rallye Aïcha des Gazelles : c’est parti pour la 32e édition !

Le rallye Aïcha des Gazelles est une course pas comme les autres qui pour sa 32e édition va durer 9 jours sur un parcours de 1 300 km dessiné dans la désert marocain. 190 équipages pour 380 participantes dont 325 primo-participantes, âgées de 20 à 64 ans, représentant 10 nationalités, expertes ou novices, vont se lancer dans ce challenge de navigation dans 5 catégories distinctes (4x4, Crossover, SSV-Quad, E-Gazelle Innovation et E-Gazelle Auto). Elles devront défier le désert marocain et rivaliser de stratégie, de persévérance et de force, pour maîtriser leur véhicule et trouver le meilleur cap à tenir.

Car en effet, cette épreuve sportive est basé sur un concept original de navigation à l’ancienne à l‘aide d’une carte, d’une boussole et d’une règle, ce challenge automobile n’est pas une épreuve de vitesse hors-piste, mais un rallye d’éco-conduite. La gestion du temps, du terrain, du véhicule mais aussi de la condition physique imposent une concentration et un dépassement de soi qui font de cette aventure un vrai défi humain. Le classement et le podium final, attribués en fonction des catégories, se gagnent en réalisant le moins de kilomètres entre les coordonnées géographiques de départ et d'arrivée de chaque étape.

Pas seulement une course

Les femmes que l’on nomme « Les Gazelles » décident de participer au rallye pour se dépasser mais aussi pour partager des valeurs, respecter et protéger l'environnement, défendre des associations caritatives. Ainsi, elles embrassent une cause et l’embarquent avec elles dans le désert... Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc est le seul rallye-raid au monde à s’inscrire dans une démarche environnementale et citoyenne. Chaque année, l'agence organisatrice Maïenga, innove dans les domaines logistiques, techniques, humanitaires et déploie des dispositifs encore inégalés aujourd'hui en faveur d'un rallye et d’un bivouac respectueux de l'environnement et des populations rencontrées.

L'association Coeur de Gazelles s'investit dans des actions médicales et humanitaires concrètes et utiles au Maroc : la caravane repart en 2023 à la rencontre des populations avec de nouvelles missions, notamment dans les écoles. 35 bénévoles dont 19 médicaux vont assurer des consultations et soins 6 spécialités : médecine générale, pédiatrie, chirurgie, optique, ophtalmologie, dermatologie… Officiellement certifié ISO 14001 : 2015, cette manifestation bénéficie du Haut patronage de sa majesté le Roi Mohammed VI, du Patronage de l’UNESCO et du soutien de La Fondation Prince Albert II de Monaco.

Bosch, partenaire et garant technique du rallye

Partenaire engagé depuis plusieurs années, l’équipementier Bosch à travers son réseau de réparation Bosch Car Service apporte l’ensemble de l’assistance technique nécessaire sur une telle compétition. Cette année BCS engage trois véhicules dont les équipages (130, 27 et 219) seront les ambassadrices de la marque. Pour cette 32e édition, l’équipementier a mis en place, à chaque bivouac, 12 lignes d’atelier et mobilisé pas moins de 71 mécaniciens qui travailleront chaque nuit pour réparer et fiabliser les véhicules. A noter que partenaire technique pendant le rallye-raid, l’enseigne de réparation l’a également été plusieurs mois avant le départ en organisant des coachings mécaniques pour les équipages engagés. C’est ainsi que près de 70 équipages ont pu ëtre formés au rudiment de la mécanique pour leur permettent de mieux appréhender la compétition, mais surtout de préserver leur véhicule sur des terrains particulièrement difficiles. Notons que Bosch a mis à disposition des « gazelles » qui n’ont pu suivre ces stages, 15 tutoriels vidéo pour se former à distance.