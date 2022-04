Raphaël Amat nommé à la tête de l’activité France de ZF Aftermarket

Raphaël Amat est nommé head of ZF Aftermarket France (marques Lemförder, Sachs, TRW et ZF) pour l’ensemble des entités après-vente en France. À ce titre, il pilote les activités véhicules de tourisme et poids lourds mais également le pôle nouvelles mobilités, avec notamment le déploiement de la navette autonome ainsi que le digital. Son grand objectif sera à moyen terme de construire et développer la stratégie 2030 de l’activité rechange pour le marché français.

Dans le prolongement de la nouvelle organisation de ZF Aftermarket monde, conduite par Philippe Colpron, Raphaël Amat doit définir et mettre en place l’organisation, la structure et les équipes pour piloter efficacement les activités sur le marché français. Dans ce nouveau poste, créé dans le cadre de la nouvelle organisation de ZF Aftermarket, il est rattaché à Juri Wagenleitner, head of ZF Aftermarket Europe.

Raphaël Amat a rejoint ZF en 2019 en tant que directeur général d’un site. Avant d'intégrer ZF, il a évolué dans de nombreux secteurs, tels que l’industrie automobile et aérospatiale, le luxe, le fooding ou encore au sein d’un fonds d’investissement. Qualifié d’expert en développement stratégique des entreprises et en gestion de la performance globale, Raphaël Amat (61 ans) est diplômé d’un MBA en Management des entreprises à l’IAE d’Amiens et certifié Master Black Belt Lean – Sigma. Il a suivi son parcours d’études en France, au Japon et aux États-Unis après avoir effectué les dix premières années de sa vie professionnelle en tant que sportif de haut niveau puis de coach de handball.