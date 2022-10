Rapid Pare-Brise signe son premier accord assureur avec Generali

L’enseigne de vitrage Rapid Pare-Brise du Groupement Les Mousquetaires, 4e acteur du marché, vient de signer un partenariat avec l’assureur Generali. C’est un premier accord pour le réseau aux 300 centres. Il permet à Rapid Pare-Brise de gagner en visibilité auprès des 60 000 assurés sinistrés annuels de la compagnie qui possède désormais un réseau de 2 000 réparateurs dont Carglass, France Pare-Brise mais aussi Mondial Pare-Brise en passe d'être repris par la Macif.

Ce partenariat a pour objectif de renforcer l’accompagnement du sinistré dans l’ensemble de ses démarches, de sa recherche d’un centre proche de chez lui à la prise en charge de son dossier de sinistre, sans avance de frais. À compter du 2 novembre prochain, les assurés disposeront d’une plateforme de prise de rendez-vous en ligne pour choisir le centre Rapid Pare-Brise le plus près de chez eux, et leur simplifier la démarche. Ce partenariat est aussi pour l'assureur le moyen de faire baisser d'environ 30 % la facture avec des prix du vitrage en hausse et d'accroitre son taux d'orientation d'aujourd'hui de 55 %.

« Nous sommes fiers d’avoir conclu cet accord de partenariat avec Generali qui marque une nouvelle étape dans le développement de notre réseau de proximité et qui nous permet de bénéficier d’une visibilité supplémentaire auprès des 60 000 assurés sinistrés annuels de Generali. Nous avions à coeur de trouver un partenaire avec qui travailler en confiance et qui nous permet de renforcer notre accompagnement du client dans l’ensemble de ses démarches de réparation de vitrage automobile. Ce partenariat est aussi une belle opportunité de croissance pour nos franchisés en local et témoigne de notre dynamisme » commente Ludovic Piaugeard en charge des enseignes Mobilité du Groupement.

Pour Régis Lemarchand, membre du Comex Generali : « ce partenariat est une très bonne nouvelle pour les assurés de Generali. Il leur permettra d’accéder à un réseau additionnel de plus de 300 centres de réparation, présents sur tout le territoire national et bénéficiant de la forte visibilité et de la puissance du Groupement Les Mousquetaires. Offrant un service de qualité adapté à nos exigences et aux attentes des automobilistes, avec notamment une garantie à vie offerte sur la monte du pare-brise et le traitement complet de l’ensemble des déchets et matériaux en fin de vie, ce partenariat reflète également une vision commune des besoins des clients et du marché de la réparation auto, en phase avec les engagements de Generali en matière de durabilité ».

Rapid Pare-Brise réalise près de 140 000 interventions annuelles sur le bris de glace.