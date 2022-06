Rapiteau mise sur les solutions rail-route

Pour répondre à une démarche visant un transport plus durable en phase avec la satisfaction des clients, le groupe Rapiteau mise sur le transport combiné rail-route en faisant appel T3M.

Pour répondre à la demande d’un de ses clients soucieux de réduire l’empreinte carbone de son transport, Rapiteau s’est intéressé au transport combiné rail-route. Séduit par les nombreux avantages que présente ce mode de transport durable, Rapiteau a porté son choix sur T3M, une des branches de l’écosystème complet mis en œuvre par le groupe Open Modal.

En tant qu'opérateur de transport combiné spécialisé dans le transport combiné rail-route, T3M propose un service de terminal à terminal en jour A / jour B, offrant sur la longue distance une alternative ferroviaire au transport routier tout en répondant aux critères de qualité, délais et de coûts exigés par le secteur.

« Le transport rail-route est désormais un pilier de la transition écologique. C’est pour nous, transporteurs, un allié de poids pour notre développement. C’est un engagement dans lequel nous souhaitons pleinement nous inscrire et qui constitue une vision durable à court et long terme pour notre activité. Pour mener à bien ce projet de grande ampleur, le savoir-faire du groupe Open Modal et de T3M nous sera d’une aide précieuse », conclut Patrice Rapiteau, président-directeur général du groupe éponyme.

« La mutualisation des flux par le rail est une réponse durable aux problèmes écologiques soulevés par le transport longue distance de marchandises. Le transport rail-route génère neuf fois moins d’émissions de CO2, six fois moins d’énergie consommée. Grâce au réseau T3M, ce sont 550 camions de moins qui circulent sur les routes chaque nuit, cela rend les axes routiers plus fluides et réduit le nombre d’accidents », confirme Anthony Chérubini, directeur général de T3M.