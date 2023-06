Rassant lance son nouveau site internet

Développé en responsive design, le nouveau site internet Rassant peut être consulté et utilisé depuis un smartphone ou une tablette. Son interface s’adapte automatiquement à la taille de l’écran utilisé pour conserver simplicité et fluidité de navigation sur tous les supports.

Plus moderne et plus complet, le site nouvelle formule affiche de nouvelles fonctionnalités pour mieux s’adapter aux habitudes de consommations des utilisateurs. Il est désormais possible :

- D’effectuer une demande de devis,

- De commander les produits de la gamme VL/VUL et de les payer en ligne,

- De créer un compte client permettant notamment d’accéder à l’historique des demandes de devis et des commandes,

- De consulter et télécharger les fiches caractéristiques de chaque produit.

Notons que le site devrait encore évoluer au second semestre 2023 avec notamment la possibilité d’accéder aux notices techniques et vues éclatées des matériels pour les clients souhaitant réparer leurs anciens appareils. Une rubrique « actualité » qui permettra aux internautes d’accéder à toutes les informations de l’entreprise : nouveautés produits, présence salon…fera également son entrée.