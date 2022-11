Ravaglioli invente le démonte-pneu sans levier

Le fabricant d’équipements de garage Ravaglioli, filiale du groupe Vehicle Service Group, vient de mettre sur le marché un inédit démonte-pneu sans levier : le G1250.30.

La machine rend les opérations de montage et de démontage des pneus encore plus performantes. Équipée d'une tête de montage breveté, sans levier, et de fonctions automatiques, elle permet un travail rapide, précis mais surtout sans effort, même sur les pneus à profil ultra bas et à roulage à plat.

À la place du traditionnel levier, un actionneur électromécanique commande, via un système de synchronisation à chaîne, le mouvement simultané des trois outils de travail. Le verrouillage de colonne centrale avec plaque flottante (breveté), également adapté aux jantes inversées, consiste en un mécanisme d'auto-verrouillage qui réduit l'effort de l'opérateur.

La fonction Memory system repositionne automatiquement la tête de montage sur la jante, permettant ainsi de reprendre rapidement un nouveau processus de démontage et de montage. Un capteur avec activation automatique de la fonction d'avance des disques garantit un détalonnage précis et sans risques pour les pneus. Le système de détalonneur est à double rouleau ; le pneu est détalonné rapidement et en toute sécurité par deux disques opposés et synchronisés.

L’équipement est fourni avec une palette d’accessoires logés dans les compartiments de rangement. La partie arrière est exempte de tout câble, garantissant ainsi une meilleure manœuvrabilité et liberté de mouvement à l'opérateur.