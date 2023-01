Ravaglioli soigne le "look" de sa nouvelle géométrie

Avec son nouveau banc de géométrie RAV3D2.0WALL, Ravaglioli ouvre la voie à la série AllOnWall qui inaugure chez le fabricant italien une approche très esthétique du matériel de contrôle sans pour autant renier sur la technique. Rassemblée sur un panneau mural à l’esthétique et l’organisation de la surface de rangement soignée, cette géométrie 3D s’affranchit de l’habituel mat support de caméras et du meuble porte-cible de roue et support de rangement du poste informatique.

En termes de pilotage de l’appareil, toutes les opérations peuvent être contrôlées via une tablette 10’’ que l'opérateur peut prendre avec lui et positionner sur le pont élévateur pendant le réglage, grâce aux aimants intégrés. La géométrie bénéficie d'une technologie parfaitement rodée des têtes de mesure avec caméras HD alimentées par accus rechargeables et cibles Real 3D, pilotées sans liaison filaire via une transmission Bluetooth. Notons que les têtes de mesure 3D - montées ici en position centrale de part et d'autre du véhicule - sont capables de mesurer en quelques secondes et avec une précision extrême tous les angles du véhicule réduisant considérablement la durée de l'opération.

Massimo Mambrilla, directeur du centre de compétences électroniques VSGE : « L'appareil de géométrie RAV3D2.0WALL représente une véritable révolution de style pour Ravaglioli, qui ne veut plus seulement satisfaire les besoins fonctionnels du marché mais veut également répondre aux goûts stylistiques des utilisateurs finaux. La marque reste fidèle à son savoir-faire technologique consolidé, démontrant une fois de plus sa capacité à développer des solutions pionnières. Ravaglioli est en effet le premier acteur du marché à avoir fait passer les opérations de géométrie dans le creux de la main grâce à l'utilisation de la tablette. Si je devais définir cet appareil de géométrie en trois mots, je dirais : innovant, élégant, efficace. »