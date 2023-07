RAW Charging électrifie le village de marques de Giverny

D’un côté il y a RAW Charging, opérateur de stations de recharge qui, en partenariat avec le réseau européen ChargePoint, exploite plus de 240 000 bornes de recharge connectées. De l’autre il y a McArthurGlen Group, premier propriétaire, développeur et gestionnaire de 26 villages de marques en Europe – soit 700 000 mètres carrés d'espace commercial en Autriche, Belgique, France, Espagne ou Royaume-Uni – depuis 1993. Ensemble, les deux acteurs ont pris le parti d’accompagner la mobilité électrique des clients de ces centres, et notamment celui de Giverny, en équipant 120 places de parking (sur 1 200) de quelque 60 bornes de recharge.

Appartenant à la gamme CP6000 de ChargePoint délivrant une puissance de 22 kW et alimentés par un poste électrique de 2,4 MWH situé sur place, ces points de charge prennent position sur des aires de stationnement « recouvertes d'herbe naturelle [...] pour contribuer à protéger l'habitat local et à favoriser la conservation de la faune sauvage », précise le tandem dans un communiqué. Pour des questions d’accessibilité, quatre places de recharge pour personnes handicapées ainsi que six places plus larges dédiées aux familles sont également prévues.

Un record pour RAW

Avec cette inauguration de 60 bornes sur le site McArthurGlen Paris-Giverny – qui couvre une surface de vente de 20 000 m2 avec environ 80 magasins et 8 restaurants – RAW Charging finalise ainsi sa plus grande réalisation en Europe, à l’heure actuelle. Un projet d’ampleur qui a pu voir le jour grâce à une levée de fonds de 250 millions de livres sterling, financés par Antin Infrastructure Partners, l’année dernière. En comparaison, RAW avait déjà installé des bornes de recharge sur des sites McArthurGlen au Royaume-Uni, à York et dans les Midlands de l'Est, mais seulement à hauteur de 34 places de stationnement sur chacun de ces deux sites.