Rechange indépendante : Renault Group s'empare de Fixter

Avec cette acquisition, Renault Group poursuit sa stratégie de digitalisation de l'après-vente du groupe, via notamment le développement d'outils digitaux pour les professionnels comme les particuliers et dédiés au marché de la rechange indépendante en Europe. Hakan Dogu, vice-président senior après-vente monde, commente : « Développer notre activité sur le marché de la rechange est un axe stratégique au sein de l’après-vente de Renault Group. Nous continuons de développer notre offre multimarque en IAM et modernisons en profondeur notre chaine de valeur de l’après-vente afin de toujours mieux répondre aux attentes de nos clients. En rachetant la startup Fixter, nous allons pouvoir combiner l'expertise et la force de frappe du groupe et de son réseau avec l'agilité et la connaissance de tous les aspects digitaux de la maintenance automobile de Fixter. Nous allons ainsi pouvoir proposer des services au meilleur niveau de qualité et accélérer la digitalisation de nos activités. »

Un déploiement en France au second semestre

De son côté la startup Fixter digitalise davantage le parcours client à travers sa plateforme, et bénéficie désormais de l'appui du réseau multimarques des garages Motrio, des services digitaux de Renault Group, ainsi que des services financiers de Mobilize Financial Services. Les utilisateurs de la plateforme britannique jouissent ainsi de tous les services de maintenance automobile, comme la prise de rendez-vous, l'élaboration des devis, la collecte du véhicule à domicile, la facturation, le SAV et la garantie des réparations.

Créée à Londres en 2017, Fixter poursuit dans un premier temps son développement au Royaume-Uni, puis en France au second semestre 2022. D'autres pays européens suivront dans les années à venir.