Recharge : Carrefour Énergies va ouvrir 30 nouvelles stations par mois

Tout juste un an après la première inauguration, Carrefour Énergies vient de franchir le cap des 100 stations de recharge installées sur le territoire. Le groupe a confié à Allego l'équipement de ses hypermarchés, quand Driveco attaque l'installation de l'infrastructure dans les "Markets" de proximité avec deux premiers hubs de recharge récemment ouverts sur les parkings des supermarchés de Vire (Calvados) et d’Estaires (Nord). L'enseigne prévoit 100 nouvelles stations dans ses hypers au cours des 12 prochains mois et 600 dans les Carrefour Market d’ici 2025, notamment dans les petites et moyennes communes.

Carte des 100 premières stations de recharge Carrefour Energies.

"Pour atteindre notre objectif de 5 000 points de charge et 800 stations d’ici 2025, le déploiement va encore accélérer avec en moyenne l’ouverture de près de 30 nouvelles stations chaque mois, détaille Arnaud d’Hoop, directeur de l'innovation et des nouveaux business chez Carrefour. Grâce au travail de l'ensemble des équipes et de nos partenaires, nous déployons un réseau de bornes de recharge avec un maillage territorial unique, au plus près de nos clients."

Sur ces stations, le service comprend de la recharge de confort (22kW), de la recharge rapide et ultra-rapide (de 50 à 300 kW), ainsi que des solutions de recharge pour les mobilités douces, vélos électriques notamment. Alimentées uniquement en énergies renouvelables, les stations du réseau Carrefour Énergies installées récemment par Driveco affichent les prix suivants :

0,30 €/kWh pour les bornes 22 kW (prix moyen en France : 0,40-0,50 €/kWh)

0,49 €/kWh pour les bornes 50 kW (prix moyen en France : 0,45-0,60 €/kWh)

0,54 €/kWh pour les bornes 150 kW (prix moyen en France : 0,50-0,70 €/kWh)

L'enseigne offre également une heure de recharge sur le 22kW à ses clients porteurs de la carte fidélité ou de la "carte Pass", soit un avantage client compris entre 3 et 6 euros. Un dispositif qui a déjà permis d'offrir 65 000 heures de recharge aux utilisateurs en un an. Pour le paiement, il peut se faire via application, via une carte de service de recharge ou directement via une carte bancaire sur les bornes 50 kW et 150 kW.