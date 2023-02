Recharge des flottes : déjà 12 000 entreprises séduites par miio Fleets

Lancée en mai 2019, la jeune pousse originaire du Portugal, miio, base son activité sur un outil numérique capable de simuler les prix et les temps de recharge à l’avance. Son application, qui peut être téléchargée gratuitement (depuis le Play Store, l'App Store ou en version Web), avance également des fonctionnalités de paiements automatisés et la possibilité d’interagir avec une vaste communauté de 100 000 utilisateurs.

Pour cause : en juillet 2022, miio a étendu son marché à l’internationale en s’ouvrant à l'Espagne et à la France. Une expansion qui lui permet aujourd’hui de revendiquer 12 000 entreprises ayant recours à sa plateforme de gestion de la recharge des flottes électriques miio Fleets. Parmi ces sociétés conquises, on retrouve le spécialiste des systèmes informatiques et logiciels Critical Software, la multinationale tricolore de l’agroalimentaire Lactalis, l’entreprise italienne œuvrant dans le domaine des produits laitiers Parmalat ou encore le leader national de la location de matériels au Portugal, le groupe Vendap.

Les pros représentent 50% du portefeuille client

« Aujourd’hui, nous sommes fiers de constater que les entreprises représentent 50 % de notre portefeuille client. Qu’il s’agisse d'entreprises unipersonnelles, de VTC ou de sociétés axées sur le numérique qui ont commencé tôt l’électrification de leurs flottes, leurs profils sont variés » souligne d’ailleurs Daniela Simões. Il faut dire que « le secteur professionnel constitue un segment porteur [de la mobilité électrique] dont nous prévoyons de poursuivre le développement. Nous avons par exemple récemment intégré la recharge à domicile à nos activités », annonce la CEO et cofondatrice de miio.

Proposant des forfaits allant de 5 à 50 euros par mois selon la taille de la flotte concernée, miio Fleets permet aussi d’administrer de manière centralisée la facturation des parcs automobiles d’entreprises, de consulter la consommation de leurs collaborateurs en temps réel et de connaître la disponibilité des bornes ciblées. Des statistiques qui offrent une analyse précise d’utilisation d’une flotte pour optimiser les frais et les coûts de détention (TCO) des véhicules.