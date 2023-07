Recharge des flottes : Mobilease et Avis font confiance à Bump

S’adressant aux professionnels et plus particulièrement aux indépendants de type PME/TPE et ETI disposant de 50 à 500 véhicules en parc, Mobilease épaule le verdissement de ceux-ci en intervenant sur les financements (LLD, LOA, etc.), les audits et les appels d'offres ou encore le fleet management et le conseil en éco-mobilité. Preuve en est le récent renouvellement de la flotte de l’UCPA, en avril dernier, effectué en partenariat avec Toyota.

>> À LIRE AUSSI : L'UCPA renouvelle sa flotte de véhicules avec Mobilease et Toyota

Pour accompagner ses clients responsables de parcs dans leur décarbonation, mais cette fois du côté de la recharge électrique, Mobilease s’associe désormais avec un acteur du secteur de plus en plus influent : Bump. Après avoir conclu de multiples collaborations, lever des fonds, exporté sa solution en Italie et repensé son application de mobilité BtoB, l’entreprise fondée par François Oudot et François Paradis a en effet su séduire le courtier automobile par plusieurs aspects.

Le loueur Avis aussi est séduit

Tout d’abord parce que Bump a su développer une offre « clé en main » prenant en charge les travaux et l’installation des bornes, leur exploitation et leur maintenance et même l’élaboration des dossiers administratifs pour un projet pouvant être financé à 100 % sans investissement suivant les cas. Bump garantit également un taux de disponibilité de 95 % de ses points de ravitaillement électrique ainsi que le suivi de la charge par le biais d’un portail dédié aux gestionnaires de parc et d’une application pour les conducteurs permettant aussi la géolocalisation des stations sur l'ensemble du territoire – plus de 90 000 bornes en France – ou le paiement simplifié.

Autant d’avantages qui ont convaincu le loueur Avis et sa flotte de plus de 15 000 véhicules. L’équipement en bornes de recharge Bump des 17 principaux sites Avis français est donc prévu sur les aéroports de Paris Roissy Charles de Gaulle et Orly, Marseille, Lyon, Nice, Nantes, Lille, Bordeaux, Toulouse, Bâle-Mulhouse, Montpellier, Strasbourg, Avignon, Valence et Angoulême avec de premières mises en service à l’automne 2023. L’objectif : gérer des pics de 1 000 véhicules à recharger par jour pour certains sites et assurer que tout VE soit remis en location avec ses batteries pleines.