Recharge électrique : 100 % des aires Vinci Autoroutes équipées en 2023

Le 31 mars dernier, la Communauté d’agglomération Pays Basque, le Syndicat des mobilités Pays Basque-Adour et Vinci Autoroutes ont signé publiquement la convention « Autoroute Bas Carbone et mobilités durables au Pays Basque ». L'occasion pour l'exploitant du réseau de rappeler ses ambitions en matière d'électromobilité.

Pour participer à la réduction de l'impact des transports routiers de marchandises et de voyageurs sur le climat et la qualité de l’air, Vinci Autoroutes prévoit de déployer un réseau efficace de recharge électrique et hydrogène. Afin de répondre aux besoins des usagers, 100 % de ses aires de services devraient être équipées de points de charge d'ici à 2023. D’ici à 2030, c'est toute la flotte du gestionnaire qui sera également convertie à l'électrique ou l'hybride.

Parallèlement, Vinci Autoroutes s’engage à étudier son potentiel foncier disponible en vue de produire de l’énergie d’origine renouvelable (EnR) aux abords des autoroutes, notamment sur les délaissés autoroutiers ou surfaces déjà artificialisées. Il pourrait s’agir de micro-éoliennes, de panneaux solaires (centrales au sol ou ombrières de parking, par exemple) ou d’autres sources d’énergie renouvelable.