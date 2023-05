Recharge électrique : Allego se connecte à Chargemap

Alors que la demande de recharge pour les véhicules électriques continue de croître, ce partenariat entre Chargemap et Allego offre une solution pour garantir aux conducteurs de VE un accès à un réseau de bornes de recharge toujours plus large. En se connectant directement à l'infrastructure de recharge d'Allego, qui compte près de 40 000 points de recharge publics opérationnels sur le marché paneuropéen, les deux entreprises visent à offrir aux conducteurs de VE une expérience transparente et sereine, tout en optimisant la proposition de valeur pour les propriétaires/gestionnaires d'emplacements. Les informations en temps réel, garantissant ainsi aux utilisateurs un accès aux données les plus récentes, seront directement accessibles via l'application Chargemap.