Recharge électrique : avec ubitricity, Shell va équiper Le Havre

ubitricity, fabricant et exploitant de solutions de recharge pour véhicules électriques et filiale à 100% du groupe Shell, a été sélectionné suite à un appel à manifestation d’intérêt concurrente de la Communauté Urbaine du Havre Seine Métropole, pour l’installation de 534 points de recharge publiques, exclusivement alimentées en électricité produite à partir d’énergie renouvelable et répartis sur 172 sites. L’installation des premiers chargeurs AC de 22 kW débutera à l’été 2022, pour un objectif global de 478 points de charge AC d'ici fin 2024. 56 bornes rapides d’une capacité jusqu’à 150 kW sont également au programme. L’emplacement de toutes les bornes de recharge sera déterminé en étroite coordination avec les autorités locales.



Le projet devrait améliorer considérablement l’accès à la recharge des véhicules électriques de la Communauté métropolitaine du Havre Seine. Les conducteurs de véhicules électriques pourront accéder aux solutions de recharge d’ubitricity, nouvellement intégrées, à travers les applications de localisation de points de recharge classiques telles que Shell Recharge.



« Nous sommes heureux de contribuer à l’expansion rapide des infrastructures de recharge en Normandie. En combinant l’expérience d’ubitricity en matière de conseil aux villes sur la recharge des véhicules électriques aux offres de mobilité électrique de Shell, nous pouvons offrir davantage de solutions qui permettent à un plus grand nombre de conducteurs de passer aux véhicules électriques. C’est pourquoi nous prévoyons de collaborer avec davantage de villes en France et dans toute l’Europe dans leur transition vers l’e-mobilité. » commente Daniel Kunkel, CEO d’ubitricity.