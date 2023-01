Recharge électrique : la start-up Bump déploie ses premières bornes à Bordeaux

L'année 2023 démarre fort pour la start-up Bump. Cette dernière annonce avoir livré et mis en service une infrastructure de recharge pour véhicules électriques à Bordeaux. Plus concrètement, deux bornes de recharge 22 kW DC ont été installées au sein du parking de l'hôtel Campanile de Bordeaux-Centre Gare Saint-Jean situé dans le centre-ville de la préfecture de Gironde.

« L’hôtel Campanile de Bordeaux-Centre Gare Saint-Jean a toujours eu une fibre éco-responsable depuis son ouverture en 2010. Aujourd’hui, l’installation des bornes Bump dans notre parking souterrain s’inscrit dans cette démarche. Les bornes sont un service adapté aux préoccupations de nos hôtes, qui sont à la recherche de points de branchement dans les lieux d’hébergement. Ces bornes sont pratiques, faciles d’utilisation et proposent différents types de chargement. Depuis leur mise en service, elles sont occupées presque tous les jours et répondent ainsi à un véritable besoin », commente Théo Martron, responsable communication et marketing pour les Hôtels de Bordeaux.

Si ces points de charge sont bien entendu accessibles aux clients de l'hôtel, ces derniers n'ont pas l'exclusivité. Ainsi, les professionnels comme les taxis, VTC, services de livraison peuvent venir s'y brancher, tout comme les particuliers. « Ces installations participent ainsi au maillage du centre-ville en bornes de recharge », insiste Bump qui rappelle que Bordeaux a déjà déployé « 240 points de charge auxquels s'ajoutent 295 bornes gérées par Metpark dans les parkings et parcs relais de la Métropole ».

Bump s'installe à Bordeaux

« Les parkings d’hôtels, restaurants, commerces sont des sites privilégiés pour Bump dans sa volonté d’accélérer le maillage du territoire en infrastructures de recharge. En véritable partenaire, Bump accompagne ses clients sur un modèle clé en main (financement, installation, gestion, maintenance) afin de garantir la meilleure qualité de service avec le minimum d’investissement financier et humain pour les propriétaires », explique Clémence Draconnant, responsable des ventes ouest chez Bump.

Pour mémoire, déjà présente à Paris, Lyon et Lille, la jeune entreprise Bump prévoit de déployer 2500 bornes de recharge à travers la France en 2023. Plusieurs autres projets sont ainsi en cours de déploiement dans la région de Bordeaux (hôtels, centres commerciaux, ...).