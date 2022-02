Recharge électrique : Bump multiplie les partenariats

Après Top Chrono, Renault Zity et Otoqi, ce sont les opérateurs de mobilité Bolt et Marcel qui viennent de signer un partenariat avec Bump. Des bornes entièrement dédiées et exclusives aux chauffeurs Bolt sont désormais disponibles 24h/24 et 7j/7 dans le 20ème et 17ème arrondissement de Paris et dans le 3ème arrondissement de Lyon. En plus de tous ces avantages, la société estonienne, présente dans 45 pays à travers le monde et dans 18 villes de France, mettra à disposition des conducteurs 30 euros de crédit pour recharger leurs véhicules électriques sur l’infrastructure Avec Marcel, la nature du partenariat est différant. Bump garantit la disponibilité et la fiabilité de son réseau de bornes à Paris et Lyon, 24h/24 et 7j/7, avec un stationnement gratuit pour les chauffeurs dans la limite d’une durée de stationnement de 1h30 par session de recharge. Rappelons que le spécialiste a également développé une application à destination des chauffeurs afin de faciliter leur quotidien : réservation de la place, temps de charge et consommation en live.