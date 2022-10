Recharge électrique : Bump lance une application pour identifier les bornes les moins chères

Opérateur de bornes de recharge en France, Bump se lance désormais dans la comparaison des tarifs pratiqués par les différents réseaux de charge établis dans l'Hexagone. Pour ce faire, la jeune entreprise s'appuie sur les données issues de 50 000 points de charge parmi les presque 70 000 recensés sur le territoire. L'idée étant de permettre, avec cette application mobile disponible sous Android et iOS, « aux utilisateurs de voitures électriques et aux professionnels de la mobilité de localiser en ligne la borne de recharge la moins chère et la plus proche ».

Pour mémoire, selon les opérateurs, la recharge d'un véhicule électrique ou d'un véhicule hybride rechargeable peut être facturée au temps passé ou à la consommation réelle d'énergie. À cela peuvent s'ajouter des frais de connexion à l'équipement, majorés ou diminués en fonction des abonnements souscrits par les automobilistes ou des contrats de service dont ils bénéficient suivant la marque de leur véhicule.

Une application mobile pour contrer la hausse des prix de l'énergie

Même si le bouclier tarifaire sur les prix de l'électricité concerne désormais la recharge électrique, dans un contexte global d'inflation et de tensions sur le réseau électrique, il peut être intéressant pour les conducteurs de véhicules électrifiés de reproduire une habitude héritée du monde du véhicule thermique, c'est-à-dire comparer les prix à la pompe avant de faire le plein de carburant. Si cela est chose aisée à l'entrée des stations-service grâce aux totems lumineux situés en voirie, il est plus délicat d'obtenir clairement les tarifs d'une recharge électrique.

>> À LIRE AUSSI : Plan de sobriété énergétique : ce qui va changer pour les flottes

« Les professionnels de la mobilité sont confrontés à une hausse parfois spectaculaire des prix de la recharge électrique. Certains opérateurs répercutent aux utilisateurs la hausse globale des prix de l’électricité. Le prix au kWh peut ainsi atteindre 1 euro, contre 0,40 ou 0,50 euro il y a quelques mois. Chez Bump, nous avons à cœur d'aider ces professionnels à se recharger au meilleur prix, en particulier ceux qui ont fait le choix d'électrifier leurs flottes, qui doivent continuer à y voir une solution compétitive par rapport aux véhicules thermiques», commente Yann Robin, chief technology officer chez Bump.