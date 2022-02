Recharge électrique : Chargemap connecte Electra

Grâce à ce partenariat avec Chargemap, les propriétaires de bornes de recharge supervisées par Electra vont pouvoir attirer une grande communauté de conducteurs de véhicules électriques équipés du Chargemap Pass en Europe. L’ensemble du réseau de bornes ultra-rapides et ouvertes au public est désormais visible sur la cartographie de l'opérateur de mobilité. Pour mémoire, Electra vient d’ouvrir une station à Aubervilliers en région parisienne et ambitionne de proposer aux électromobilistes français deux stations par mois dès le deuxième trimestre 2022 avant de monter en puissance pour atteindre un rythme d'une station par semaine d'ici à la fin de l'année. Plus de 1 000 stations devraient être ouvertes avant 2030. Du côté de Chargemap, ce sont pas moins de 450 000 points de recharge qui sont recensés à date.